自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

「運動零食」也能瘦 研究：4週腰圍少1.5公分

2026/03/10 15:17

高雄初日診所院長李唐越表示，爬樓梯是一種高效率的全身性運動，會同時動用到大腿、臀部與核心肌群，能快速提升心跳與呼吸頻率，因此即使時間不長，也能達到高強度間歇運動的效果；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

高雄初日診所院長李唐越表示，爬樓梯是一種高效率的全身性運動，會同時動用到大腿、臀部與核心肌群，能快速提升心跳與呼吸頻率，因此即使時間不長，也能達到高強度間歇運動的效果；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔記者羅碧／台北報導〕不少人想減重卻苦於沒有時間運動。醫師指出，其實運動不一定要長時間或到健身房，只要把運動像「零食」一樣分散在日常生活中進行，也能達到減脂與提升體能的效果。研究顯示，每週5天進行約10分鐘的「運動零食」訓練，4週後腰圍平均可減少1.5公分，心肺功能也明顯提升。

高雄初日診所院長李唐越表示，「運動零食」（exercise snacks）並不是指運動時吃零食，而是把短時間的運動分散在日常生活中完成，例如利用上下班、工作空檔或回家時多走幾層樓梯，透過短時間高強度活動刺激身體代謝。

根據發表於「肥胖與代謝症候群期刊」（Journal of Obesity & Metabolic Syndrome）的研究，研究團隊找來26名平時缺乏規律運動、BMI介於過重到肥胖範圍的年輕女性，隨機分為運動組與不運動對照組，觀察為期4週的變化。

研究設計中，運動組每週進行5天訓練，每次約10分鐘。受試者先暖身3分鐘，再進行3次衝刺式爬樓梯訓練，每次以接近80％以上最大心率的強度全力爬樓梯20秒，讓自己處於明顯喘氣、說話變得困難的狀態，每次衝刺之間休息2分鐘。

結果顯示，持續4週後，運動組平均體重下降約1.3公斤，BMI降低0.4，腰圍平均減少1.5公分，心肺適能指標「最大攝氧量」也提升約10％。相較之下，沒有運動的對照組體重與腰圍反而略微增加，心肺功能也沒有改善。

李唐越指出，爬樓梯是一種高效率的全身性運動，會同時動用到大腿、臀部與核心肌群，能快速提升心跳與呼吸頻率，因此即使時間不長，也能達到高強度間歇運動的效果，加上不需要額外器材與場地，容易融入日常生活。

不過，他也提醒，若本身有膝蓋關節不適、心血管疾病，或長期缺乏運動習慣者，建議先從較慢速度開始，循序增加強度，必要時可先諮詢醫師或專業人員，以確保運動安全。

此外，研究並未特別限制受試者飲食內容，若能搭配飲食調整，減重效果通常會更明顯。李唐越建議，日常與運動後飲食可掌握4個原則，包括補充足夠蛋白質、適量攝取優質碳水化合物、遵守「水、肉、菜、飯、果」的進食順序，以及避免短時間內過度運動與極端節食。

他強調，減重關鍵仍是「8分靠飲食、2分靠運動」。若只靠運動卻忽略飲食控制，或過度節食又搭配高強度訓練，都可能導致代謝適應，甚至復胖。若自認飲食已控制，但體重長期卡關或血糖波動明顯，建議尋求專業醫師評估，透過檢測與營養分析找出原因，再進行調整，減重效果通常會更有效率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中