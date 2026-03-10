「運動零食」也能瘦 研究：4週腰圍少1.5公分

高雄初日診所院長李唐越表示，爬樓梯是一種高效率的全身性運動，會同時動用到大腿、臀部與核心肌群，能快速提升心跳與呼吸頻率，因此即使時間不長，也能達到高強度間歇運動的效果；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔記者羅碧／台北報導〕不少人想減重卻苦於沒有時間運動。醫師指出，其實運動不一定要長時間或到健身房，只要把運動像「零食」一樣分散在日常生活中進行，也能達到減脂與提升體能的效果。研究顯示，每週5天進行約10分鐘的「運動零食」訓練，4週後腰圍平均可減少1.5公分，心肺功能也明顯提升。

高雄初日診所院長李唐越表示，「運動零食」（exercise snacks）並不是指運動時吃零食，而是把短時間的運動分散在日常生活中完成，例如利用上下班、工作空檔或回家時多走幾層樓梯，透過短時間高強度活動刺激身體代謝。

根據發表於「肥胖與代謝症候群期刊」（Journal of Obesity & Metabolic Syndrome）的研究，研究團隊找來26名平時缺乏規律運動、BMI介於過重到肥胖範圍的年輕女性，隨機分為運動組與不運動對照組，觀察為期4週的變化。

研究設計中，運動組每週進行5天訓練，每次約10分鐘。受試者先暖身3分鐘，再進行3次衝刺式爬樓梯訓練，每次以接近80％以上最大心率的強度全力爬樓梯20秒，讓自己處於明顯喘氣、說話變得困難的狀態，每次衝刺之間休息2分鐘。

結果顯示，持續4週後，運動組平均體重下降約1.3公斤，BMI降低0.4，腰圍平均減少1.5公分，心肺適能指標「最大攝氧量」也提升約10％。相較之下，沒有運動的對照組體重與腰圍反而略微增加，心肺功能也沒有改善。

李唐越指出，爬樓梯是一種高效率的全身性運動，會同時動用到大腿、臀部與核心肌群，能快速提升心跳與呼吸頻率，因此即使時間不長，也能達到高強度間歇運動的效果，加上不需要額外器材與場地，容易融入日常生活。

不過，他也提醒，若本身有膝蓋關節不適、心血管疾病，或長期缺乏運動習慣者，建議先從較慢速度開始，循序增加強度，必要時可先諮詢醫師或專業人員，以確保運動安全。

此外，研究並未特別限制受試者飲食內容，若能搭配飲食調整，減重效果通常會更明顯。李唐越建議，日常與運動後飲食可掌握4個原則，包括補充足夠蛋白質、適量攝取優質碳水化合物、遵守「水、肉、菜、飯、果」的進食順序，以及避免短時間內過度運動與極端節食。

他強調，減重關鍵仍是「8分靠飲食、2分靠運動」。若只靠運動卻忽略飲食控制，或過度節食又搭配高強度訓練，都可能導致代謝適應，甚至復胖。若自認飲食已控制，但體重長期卡關或血糖波動明顯，建議尋求專業醫師評估，透過檢測與營養分析找出原因，再進行調整，減重效果通常會更有效率。

