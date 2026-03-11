自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

世界腎臟日》洗腎前有機會踩剎車 醫揭「緩解」治療新目標

2026/03/11 06:23

成大醫院內科部教授兼副部主任宋俊明醫師（左一）指出，慢性腎臟病的治療目標已經從「延緩惡化」，逐漸轉變為「有機會達到疾病緩解」。（宋俊明醫師提供）

〔健康頻道／綜合報導〕3月12日是世界腎臟日，台灣長期背負「洗腎王國」的沉重標籤，慢性腎臟病（CKD）早期多無症狀，許多人等到腎功能明顯下降才被診斷。世界腎臟日呼籲把照護往前移：早期偵測、風險分層與及早介入，才能真正降低透析、守住生活品質，也讓醫療資源更永續。

成大醫院內科部教授兼副部主任宋俊明醫師指出，國際腎臟醫學界近年提出新方向：慢性腎臟病不再只談「延緩惡化」，而是更積極追求病程長期穩定的機會，甚至邁向「緩解（remission）」的新目標。但「緩解」不等於「治癒」，簡單地說，治癒就是將疾病永久消失；緩解是疾病症狀及其影響消失，但仍可能有機會復發。能達到「緩解」，慢性腎臟病之預後會改善，也會大大減少洗腎發生之機會。慢性腎臟病多半無明顯症狀，因此緩解必須用客觀指標判斷；對中重度慢性腎臟病，腎絲球過濾率（eGFR）長期下降速度能控制在接近健康老化的幅度（例如每年<1ml/min/1.73 m²）。

宋俊明強調，蛋白尿/白蛋白尿是最關鍵的臨床訊號之一。疾病改善或緩解的可能性，與白蛋白尿的存在與嚴重度高度相關；若尿白蛋白肌酸酐比值（UACR）>300 mg/g，慢性腎臟病改善或緩解的機率約比沒有白蛋白尿者低5倍。這也代表兩種意義：

●白蛋白尿越重，越不容易達到緩解。所以在臨床上，可將白蛋白尿>300 mg/g當作一個治療目標。

●越早在較輕度白蛋白尿（A2：UACR 30-300 mg/g）階段就被找出並介入，越有機會把病程穩住，避免進展到更嚴重的 A3（>300 mg/g），因此篩檢不能只看血清肌酐或 eGFR，更要把「驗白蛋白尿」納入常規，真正做到「驗血＋驗尿」。

（宋俊明醫師提供）

同時，一項加拿大大型族群研究也帶來鼓舞人心的提醒：慢性腎臟病不一定只能一路往下走。研究追蹤新發的輕度到重度CKD患者顯示，5年內出現「回歸／改善」（腎功能分期回升並維持一段時間）並不少見，甚至與「進展或走到腎衰竭」的比例相近；在高齡族群中，因死亡風險較高，中重度CKD真正一路惡化到腎衰竭的比例反而較低，但「回歸/改善」仍常見。此情形雖不一定與台灣完全一致，但這提醒臨床需更精準做風險分層，縱使在高齡族群，同時管理心血管、感染與衰弱等共病，對慢性腎臟病仍有助益，應避免忽略全人照護。

以風險為本 指引導向治療克服臨床惰性

在治療上，宋俊明強調，現在更重要的不是宣稱某種「神藥」能把腎病治好，而是依據證據使用有效治療。近年已有多項大型臨床試驗支持的實證治療可保護腎臟、降低蛋白尿、減緩 eGFR下降，甚至使部分患者長期趨於穩定。國際專家主張應以風險為本、指引導向治療快速啟動並克服臨床惰性：可先以血壓控制與腎素—血管張力素系統抑制劑（RASi）作為基礎，再在合適病人中及早加入SGLT2抑制劑；若治療安全且能帶來更大幅度的 UACR 下降，就不應只滿足於小幅改善，而應依風險與適應症考慮合併其他治療（如非類固醇型礦物皮質素受體拮抗劑 ns‑MRA、GLP‑1 受體促效劑等），讓更多患者在腎單位大量流失前受益。

在腎小球疾病方面，宋俊明以 IgA 腎病（IgAN）為例指出，許多腎小球腎炎或其他腎臟疾病，即使沒有明顯症狀，體內傷害可能已持續進行；等到被診斷時，常已伴隨顯著腎功能（喪失腎元單位流失），且病因造成的傷害與 CKD 共通的進展機轉可能同時存在。因此治療不能只做一半，「病因治療」與「腎保護治療」必須同步進行。臨床上對可疑腎小球疾病或非典型病程患者，必要時應透過腎臟切片釐清病理診斷，再依疾病機轉給予特異性治療；並在此基礎上同步把 RASi、SGLT2 抑制劑等 CKD 標準保護治療用到位，才能最大化保存腎單位，把病程帶向穩定甚至緩解，而不是被動等待惡化。

別誤快速排毒、偏方 恐加重病情

最後，宋俊明提醒，腎臟病治療應以科學證據為依歸。民眾常被「快速排毒、神奇偏方、昂貴保健品或商業療法」吸引，但不少缺乏嚴謹臨床證據，甚至可能造成腎毒性、延誤治療。最安全有效的做法，是回到醫療專業，以規律追蹤、依指引與實證用藥、控制危險因子，並在醫師評估下採取合適的合併治療。世界腎臟日的核心訊息很清楚：把「驗血＋驗尿」做成例行、把有效治療更早用到適合的病人身上，才能讓更多人遠離透析風險，真正實現全民腎臟健康。

