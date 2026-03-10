麻醉開完刀醒來驚覺「鬼壓喉嚨」喘不過氣！半年呼吸卡是它造成

若因為雙側聲帶麻痺，聲帶無法正常運動，導致氣道狹窄，吸不到足夠空氣，呼吸就會不順。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕71歲婦人因雙側良性甲狀腺結節，在南部一家大醫院接受手術；麻醉後醒來，就發現好像被鬼壓著喉嚨、喘不過氣，半年來持續出現發音無力與呼吸困難，甚至爬樓梯都喘到爬不上去。經轉診到彰化基督教醫學中心，由總院長陳穆寬收治並進行手術治療，術後原本如「鬼壓喉」般的症狀立即消失，患者直呼終於可以順利吸到空氣。

陳穆寬表示，患者曾接受甲狀腺手術，又出現聲音無力、呼吸困難，且伴隨明顯的喘鳴聲，尚未進一步檢查時，他就高度懷疑是雙側聲帶麻痺，經安排內視鏡喉部攝影檢查，果真確診出雙側聲帶麻痺。因為病人有呼吸道阻塞，而且有缺氧的情形，因此安排聲帶雷射顯微整形手術，手術完成，患者甦醒時鬼壓喉嚨的症狀消失，呼吸順暢，非常開心直呼真的太神奇了。

陳穆寬指出，正常情況下，雙側聲帶在發聲時會閉合，呼吸時則會張開，讓空氣進入氣管；但患者因雙側聲帶麻痺，聲帶無法正常運動，導致氣道狹窄，吸不到足夠空氣，才會出現嚴重喘鳴與呼吸困難等不適症狀。

彰基智慧精準甲狀腺癌中心暨耳鼻喉頭頸外科主治醫師曾信嘉指出，控制聲帶運動的喉返神經直徑非常細小，約1至2毫米，左右各一條。在頸部下段時距離甲狀腺較遠，往上走則逐漸靠近氣管與食道之間的溝槽，最後進入喉部控制聲帶活動。由於神經細小又緊鄰甲狀腺，甲狀腺手術中若不慎傷及單側神經，可能導致聲音沙啞；若雙側都受損，則會造成雙側聲帶麻痺，進而引發呼吸道阻塞，嚴重時甚至需要氣管切開術才能搶救生命。

曾信嘉指出，甲狀腺良性腫瘤手術造成雙側聲帶麻痺屬極罕見的嚴重併發症，發生機率通常小於1%；相較之下，單側喉返神經麻痺導致聲音沙啞的發生率約5%。一旦出現雙側聲帶麻痺，治療時不僅要兼顧發音功能，也必須維持呼吸道通暢與吞嚥功能，手術難度相當高。所幸這名患者經手術後恢復順利，目前生活已回到正常狀態，可說是不幸中的大幸！

