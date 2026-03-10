自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

追蹤逾20年、3萬人研究證實 試管療程未增加罹癌風險

2026/03/10 14:19

多項大型研究顯示，試管嬰兒療程並不會增加乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌的風險，民眾不必因網路傳言而過度恐慌；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片源：shutterstock）

多項大型研究顯示，試管嬰兒療程並不會增加乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌的風險，民眾不必因網路傳言而過度恐慌；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片源：shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕近期有藝人分享罹癌經歷，引發社群平台出現「做試管嬰兒、打排卵針可能增加乳癌風險」的說法，讓不少準備接受人工生殖療程的女性因此感到擔憂。對此，宜蘊醫療生殖研究主任李日升表示，目前多項大型研究顯示，試管嬰兒療程並不會增加乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌的風險，民眾不必因網路傳言而過度恐慌。

李日升指出，民眾產生疑慮可以理解。因為試管嬰兒療程中需要使用排卵藥物或排卵針刺激卵泡生長，部分人直覺認為荷爾蒙濃度上升，可能提高婦科癌症風險。然而從醫學研究角度來看，目前並沒有科學證據支持這樣的推論。

針對外界關心的卵巢癌風險，李日升說明，荷蘭曾進行1項長達17年的全國性研究，追蹤30,625名接受人工生殖療程的女性。研究結果顯示，接受試管療程的女性並沒有較高的卵巢癌發生率。研究團隊進一步分析療程次數、取卵顆數、是否出現卵巢過度刺激症候群（OHSS），以及不同不孕原因等因素，也都未發現與卵巢癌風險增加相關。

此外，試管療程中常使用的雌激素與黃體素，也常被外界質疑是否可能增加子宮內膜癌風險。李日升表示，一篇整合多項研究的統合分析納入776,224名女性資料，其中超過10萬人曾接受試管療程。研究結果顯示，接受試管嬰兒療程的女性並沒有增加子宮內膜癌風險。部分研究甚至發現，試管療程女性的子宮內膜癌發生率略低，醫界推測可能與療程中使用的黃體素具有保護子宮內膜的作用有關，因為臨床上高劑量黃體素也曾被用於早期子宮內膜癌治療。

至於乳癌風險，李日升補充，荷蘭另一項追蹤25,108名女性近20年的研究顯示，一般女性與接受人工生殖療程女性的乳癌發生率並沒有顯著差異。統計結果顯示，一般女性乳癌發生率約為每10萬人163.3人，接受人工授精女性為167.2人，而接受試管療程女性為163.5人，顯示試管療程中的用藥並不會增加乳癌風險。

李日升進一步解釋，過去確實有研究觀察到「不孕症與某些癌症可能存在關聯」，但多數情況與不孕症本身的原因有關，而非不孕治療。例如乳癌發生率本來就會隨年齡增加而提高，而多囊性卵巢症候群（PCOS）患者部分會合併代謝異常；另外也可能因家族遺傳或基因因素，使部分族群本身就具有較高癌症風險。因此在臨床上，醫師會依照患者的身體狀況、家族史與不孕原因，評估並調整治療策略。

李日升提醒，如果女性本身有乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌家族史，或出現相關症狀，應定期接受檢查並與醫師討論生育計畫。此外，若女性不幸罹患癌症，在接受化學治療或放射線治療前，也可與醫師討論冷凍卵子或冷凍胚胎等生育保存方式，以保留未來生育機會。

他強調，自1978年第1例試管嬰兒誕生以來，人工生殖技術已發展超過40年，目前全球約有1/10的夫妻需要透過相關技術協助懷孕。從長期研究與臨床資料來看，目前並沒有科學證據顯示不孕症治療會增加乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌的風險。

根據荷蘭研究長達近20年的研究顯示，試管療程中的用藥並不會增加乳癌風險。（宜蘊醫療提供）

根據荷蘭研究長達近20年的研究顯示，試管療程中的用藥並不會增加乳癌風險。（宜蘊醫療提供）

