健康 > 心理精神

怕老了記不住？研究：閱讀、下棋...這幾個習慣 助失智發病延後5年

2026/03/10 13:52

研究指出，長者在日常生活中培養閱讀等動腦習慣，有助於建立認知儲備，可能延緩失智發病時間。（資料照）

研究指出，長者在日常生活中培養閱讀等動腦習慣，有助於建立認知儲備，可能延緩失智發病時間。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕想降低失智症風險，醫師常建議「多動腦」。研究發現，閱讀、學習語言、下棋等智力活動與較低的阿茲海默症風險有關，發病時間平均可能延後約5年。

根據《美聯社》報導，芝加哥拉什大學醫學中心（Rush University Medical Center）近期於《神經學》（Neurology）期刊發布一項針對近2000名長者、長達8年的追蹤報告。研究顯示，長期保持智力刺激習慣的人，即便大腦出現阿茲海默症的病理特徵，發病時間平均比缺乏大腦活動者晚了約5年。醫學界將這種機制稱為「認知儲備（Cognitive reserve）」：大腦透過學習建立更強的神經連結，使其在受損初期仍能維持一定運作。

專家建議讓大腦持續接觸具挑戰性的事物來建立認知儲備。研究指出，從中年開始投入閱讀寫作、學習外語、下棋解謎，甚至是參觀博物館與接觸音樂，都有助於維持腦部敏銳度。主導研究的神經心理學家札米特（Andrea Zammit）強調，重點不在於只做單一活動，而是找到有熱情並能長期堅持的多樣化習慣，這有助於刺激大腦不同的思考系統。

除了腦力激盪，維持生理健康也是延緩認知下降的關鍵。專家提醒，中年時期的高血壓會破壞血管並減少腦部血流，而控制不佳的糖尿病則會引發大腦發炎。因此，規律運動、控制血壓與維持良好睡眠，對腦部健康至關重要。

此外，近期研究也發現，接種帶狀疱疹疫苗的人，其失智風險呈現較低的相關性。雖然目前無法徹底預防自然老化，但生活方式的調整可能有助延緩認知退化。

