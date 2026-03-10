健康網》中午滷肉放餐桌晚上續吃？營養師：恐食物中毒

營養師林俐岑提醒，菜餚不放冰箱，恐生長病菌，增加食物中毒危險。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少長輩時常覺得，最近天氣寒冷，中午煮的，體積較大的鍋裝滷肉或咖哩可以放在餐桌上，不必把所有菜餚都放冰箱（也可能放不下了）。然營養師林俐岑提醒，這麼做恐引發病菌生長，增加食物中毒危險；同時呼籲當餐未吃完的料理，一定要放冰箱。

林俐岑在臉書粉專「林俐岑營養師的小天地」表示，這幾年去居家訪視的時候，時常會看到有一些關於廚房的食安風險，像是在常溫下，餐桌上還放著前一兩餐的餐食還未整理，或是一大鍋咖哩或是滷肉煮好，在常溫下放超過2小時，想說下一餐就要吃了，就沒有收進冰箱，這些看似很平常的日常行為，但其實充滿了食安危機。

「危險溫度帶」（Danger Zone）是一個食品安全上的核心概念，指的是細菌最容易快速生長的溫度範圍。在這個區間內，食物中的致病菌（如沙門氏菌、大腸桿菌等）會以倍數生長，增加食物中毒的風險。林俐岑說明危險溫度帶之細節：

溫度的界定

根據衛生福利部食藥署與國際食品安全標準，危險溫度帶通常定義為：7度~60度。

7度以下（冷藏、冷凍）： 大多數細菌的生長會變得緩慢，但並非完全停止生長（所以冰箱只是延緩腐敗，不能永久保鮮，所以像是冰箱是適合李斯特菌生長的環境，它在攝氏-20度下的環境還可以生存長達一年，嚇死人了！）。

60度以上： 高溫可以殺死大部分的細菌。

為什麼這個區間很危險？

在適合的環境下（有養分、水分），某些細菌在危險溫度帶內每 20 分鐘就能分裂一次。如果食物在這個溫度下放置太久，細菌數量會迅速達到足以致病的程度。

如何預防與應對

為了確保飲食安全，可以遵循以下幾個原則：

熱食恆熱： 烹煮後的食物若不立即食用，應保存在60度以上。

冷食恆冷： 冷藏溫度應低於7度以下，冷凍溫度則建議在-18度以下。

「2 小時」原則： 室溫下（25度）熟食不應放置超過 2 小時；如果室溫超過32度（如夏季）則不應超過1小時。

徹底加熱： 即使復熱食物時，中心溫度必須達到70度以上，才能有效殺菌。

常見誤區

很多人習慣把一大鍋熱湯、一大鍋咖哩放在室溫下「放涼」後再進冰箱，這其實非常危險。因為大鍋湯中心降溫極慢，會長時間停留在危險溫度帶。

建議做法：稍微降溫後就裝入淺盤或小份裝進冰箱，也別忘記用保鮮盒或是保鮮膜密封保存喔！或是利用冰塊隔水降溫，讓食物快速跳過危險溫度區間。

另外，現代人也很常幫自己帶隔天的便當餐盒，別忘記煮好還沒吃之前就先裝好餐盒、入冰箱冷藏，千萬不要等到大家都吃完才裝剩下的餐食喔，減少細菌滋生的機會。

