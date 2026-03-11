自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》不吃白飯可以嗎？ 中醫解析長久造成的風險

2026/03/11 12:22

不少民眾怕胖而不敢吃白飯，專家警告，長期完全不吃白米或澱粉，容易導致營養失衡；圖為情境照。（資料照）

不少民眾怕胖而不敢吃白飯，專家警告，長期完全不吃白米或澱粉，容易導致營養失衡；圖為情境照。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕近年低碳飲食風潮盛行，不少人將白飯視為健康敵人，甚至認為白飯的糖分比麵包更高。然而，馥芊中醫診所中醫師李嘉菱指出，這其實是將「糖」與「醣」混為一談。事實上，白飯主要成分是澱粉，與精製糖在營養與代謝上並不相同。

李嘉菱在臉書專頁「中醫師李嘉菱 PhD 中醫芳療診察室」發文分享，白飯主要含澱粉，屬於碳水化合物的一種，並非精製糖，不能單純以「糖分高」來評價其健康影響，長期完全不攝取澱粉，可能導致營養失衡，甚至影響情緒與身體代謝功能。

許多人因為「升糖指數高」的印象，對白飯產生排斥心理，李嘉菱說明，醣 （Carbohydrate）是碳水化合物的總稱，包含澱粉等複合性碳水化合物，分為單醣、雙醣、寡醣、多醣。糖 （Sugar）指具有甜味的簡單醣類，通常是指單醣和雙醣。差別在於，所有的糖都是「醣」，但「醣」不一定是「糖」，例如，沒有甜味的澱粉、纖維素也是一種醣。

長期不吃白飯恐導致憂鬱

他接著說，白飯所含的主要是澱粉，並非精製糖，兩者在營養與代謝上並不能混為一談。在傳統觀念中，米飯不僅是主食，更是補充元氣的重要來源。細想「氣」這個字，下方正是一個「米」字。很多民眾因為害怕澱粉而不吃白飯，改吃大量麵包、吐司、蛋糕與零食，卻不知道這些食物同樣屬於澱粉類，甚至含有更多油脂與添加物，反而形成身體負擔。

李嘉菱提醒，長期完全不吃白米或澱粉，容易導致營養失衡。部分國外研究也指出，長期極低碳水化合物飲食者，罹患憂鬱症的比例可能較高。碳水化合物在人體中扮演重要角色，不僅提供能量，也與神經傳導物質的生成有關。

李嘉菱強調，長期極低碳飲食可能使身體逐漸降低對葡萄糖的利用能力，增加胰島素阻抗。當體內負責運送與代謝葡萄糖的機制減弱時，一旦重新攝取碳水化合物，血糖便容易飆升，身體反而更難承受。

李嘉菱總結，每個人的體質與生活型態不同，對於體質強壯、需要控制血糖或減脂的人而言，適量控制醣類攝取或許合宜。但對於疲倦、瘦弱的人來說，反而需要較充足的飯量來恢復體力。養生之道，首重均衡飲食與規律運動，氣血充足、陰陽平衡、血液循環順暢，才是身體真正的健康基礎。

