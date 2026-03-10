自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

血糖飆500、腎功能惡化 57歲郭先生減20公斤逆轉危機

2026/03/10 12:14

在竹科工作的郭先生（左）分享自己經歷，也感謝億安診所院長林家億（右）的治療。（記者羅碧攝）

在竹科工作的郭先生（左）分享自己經歷，也感謝億安診所院長林家億（右）的治療。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕57歲郭先生原本體重115公斤，長期飲食不節制，去（2025）年因胸悶、心悸緊急就醫，檢查才發現血糖竟高達500 mg/dL，糖化血色素也超過7％，同時出現腎功能下降與痛風等代謝問題。經過飲食調整與規律運動後，成功減重約20公斤，不僅血糖控制改善，腎功能也逐漸回穩，甚至已維持2、3個月不需服用降血糖藥物。

億安診所院長林家億指出，不少民眾有三高問題多年，卻沒有察覺，直到身體不舒服才就醫。以郭先生來說，他因睡前食用過量蘿蔔糕，出現胸悶與心悸症狀前往急診，檢查後才發現血糖嚴重失控。後續追蹤也發現其代謝狀況不佳，除了糖尿病外，痛風反覆發作，腎臟功能也出現下降，顯示慢性腎臟病已開始形成。

在醫師與營養師建議下，郭先生開始調整生活型態，包括飲食順序改為「先吃蔬菜、再吃蛋白質、最後吃澱粉」，並減少麵包、蛋糕、果汁等高糖食物攝取。同時也培養規律運動習慣，例如騎腳踏車、游泳，甚至為了挑戰爬玉山與泳渡日月潭而持續訓練，逐漸讓體重下降、血糖改善。

郭先生表示，過去飲食幾乎沒有節制，麵包、蛋糕、果汁與牛奶都常吃，也沒有特別注意喝水量。經過那次急診的經驗後，開始認真調整飲食與生活習慣，例如在工作時放置刻度水壺提醒自己補充水分，也依照營養師建議改變進食順序。經過一段時間努力，體重從115公斤降到95公斤以下，身體狀況也明顯改善。

林家億補充，目前郭先生的糖化血色素已降至6％以下，且已連續2、3個月不需服藥，顯示透過飲食與運動調整，部分患者有機會讓血糖控制回穩，甚至暫時停用藥物，腎功能也能隨之改善。

林家億表示，腎臟病早期通常沒有症狀，許多患者往往在檢查時才發現問題，高血糖、高血壓、肥胖與吸菸都是腎臟病的重要危險因子，因此高風險族群應定期接受健康檢查，透過抽血與尿液檢查即可初步評估腎臟功能。

他也強調，若是急性腎損傷，例如因脫水或感染造成，經治療後多有機會恢復；但若是糖尿病或高血壓導致的慢性腎臟病，腎臟通常難以完全再生，因此及早發現，並控制病情，避免惡化至洗腎階段，才是守護腎臟健康的關鍵。

