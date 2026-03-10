三高族腎臟拉警報！ 最新調查：20％腎功能異常

國健署長沈靜芬呼籲國人，多利用免費成人預防保健服務，守護腎臟健康。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕三高不只影響心血管，也可能悄悄傷害腎臟！國民健康署公布最新成人預防保健資料指出，40歲以上民眾若合併三高（高血糖、高血壓、高血脂），每5人就有1人腎功能異常；即使僅有高血壓或高血脂其中一項，也約每10人就有1人腎功能異常。

國健署長沈靜芬提醒，慢性腎臟病初期往往沒有症狀，民眾若沒有透過檢查，往往不容易察覺腎功能異常，等到發現時可能已經進入較嚴重的階段。

沈靜芬表示，目前台灣累積透析人口已接近9萬人，每年相關醫療支出接近500億元，已成為相當大的公共衛生與醫療負擔。從成人預防保健資料來看，大約每10人就有1人腎功能異常，而若是糖尿病或三高族群，腎功能異常比例約20%，也就是每5人就有1人出現異常。然而由於腎臟病初期幾乎沒有症狀，若沒有透過篩檢，很容易被忽略。

她表示，成人預防保健服務提供30至39歲民眾每5年1次檢查、40至64歲每3年1次、65歲以上則每年1次。透過抽血與尿液檢查即可了解腎功能狀況。此外，健檢中，也加入「腎病識能衛教」，將檢查結果轉換為紅燈、黃燈與綠燈的方式呈現，讓民眾更容易理解自己的腎臟健康狀況，並提醒應如何調整生活型態。

國健署慢性疾病防治組科長曾桂琴表示，根據2021年至2023年成人預防保健服務資料，40歲以上民眾腎功能異常比例約在11.2%至12.6%之間，也就是每10人就有1人腎功能異常。進一步分析發現，若三高同時存在或有高血糖的個案，每5人就有1人腎功能異常；即使只有高血壓或高血脂其中一項，也約每10人就有1人出現異常。整體而言，三高同時存在的風險最高，也提醒民眾應及早做好三高的預防與健康管理。

曾桂琴指出，多項生活型態因素也與慢性腎臟病風險增加有關。例如吸菸者罹患慢性腎臟病的風險約為一般人的1.19倍；體重過重者風險為1.33倍，肥胖者更達1.6倍；心臟病患者的風險接近3倍；高血壓與高血糖者的風險也分別增加至1.56倍與1.22倍。為了協助民眾預防腎臟病，國健署推動成健888服務方案，擴大篩檢對象並強化腎病識能教育，協助民眾了解自己的腎臟功能期別與危險因子。

台灣腎臟醫學會常務理事邱怡文提醒，若三高沒有控制好，腎功能惡化速度往往會明顯加快。（記者羅碧攝）

台灣腎臟醫學會常務理事、高醫附醫腎臟內科主治邱怡文表示，目前台灣透析人口已接近9萬人，而且每年約以1萬人的速度增加，在全球透析盛行率排名中幾乎名列前兩名。慢性腎臟病在台灣的盛行率約10%，與全球多數國家相近，但最大的問題是許多患者並不知道自己已罹患慢性腎臟病，即使在台灣，能夠意識到自己腎功能異常的人比例仍不到一成。

邱怡文表示，臨床上若腎功能異常持續超過3個月即可診斷為慢性腎臟病，通常會透過腎絲球過濾率下降（低於60）或尿液出現蛋白尿等異常來判定。慢性腎臟病的惡化速度差異很大，有些患者可能在數年內惡化，也有些可能需要10年至30年才進展到透析階段，但若三高沒有控制好，腎功能惡化速度往往會明顯加快。

他提醒，有三高風險的民眾應善用健檢資源及早篩檢，而已確診慢性腎臟病的患者更要努力控制血壓、血糖與血脂，才能延緩腎功能惡化，維持良好的生活品質。

億安診所院長林家億（左起）、郭先生、國民健康署署長沈靜芬、台灣腎臟醫學會常務理事 邱怡文，以及國民健康署慢性疾病防治組組長 周燕玉，共同呼籲民國要從生活，落實護腎行動。（記者羅碧攝）

