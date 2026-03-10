自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》何篤霖搭機坐輪椅嚇壞粉絲 國健署：2招顧「膝」力

2026/03/10 11:10

知名節目主持人何篤霖春節赴泰國度假，卻被同班機民眾目睹下飛機時坐輪椅。（資料照）

知名節目主持人何篤霖春節赴泰國度假，卻被同班機民眾目睹下飛機時坐輪椅。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕知名電視綜藝節目主持人何篤霖春節期間赴泰國度假，卻被搭乘同班機民眾目睹下飛機時坐輪椅，被工作人員推著走，驚傳健康出狀況。隨後他在直播中提到因膝蓋不舒服的關係，讓粉絲鬆了一口氣。衛福部國健署衛教資料指出，年齡大於50歲、膝關節壓痛、活動膝關節時發出聲響等，就要注意膝關節老化問題。

國健署表示，若民眾有膝蓋疼痛且伴隨下述6點中的3點以上，表示膝關節已經出現老化現象 ：

●年齡大於50歲

●早晨起床關節僵硬少於30分鐘

●活動膝關節時發出聲響

●膝關節壓痛

●膝關節腫大

●觸摸膝關節無發熱

國健署建議民眾，不妨可以這樣做來延緩膝蓋老化。（圖取自國健署網站）

國健署建議民眾，不妨可以這樣做來延緩膝蓋老化。（圖取自國健署網站）

2招顧好「膝」力

美國骨外科醫學會2013年發表針對膝關節退化的指引中自主活動管理是強烈建議的，因此，國健署建議民眾，不妨可以這樣做來延緩膝蓋老化：

1.伸展大腿後側肌群

坐立於地板或床上，將膝蓋伸直，將毛巾繞過足底，雙手各執毛巾一頭向身體方向牽拉。一次停留時間10秒，一天5-10次。

2.訓練大腿前側股四頭肌

坐姿或躺姿，將腳打直，屈髖上舉約30度，一次停留時間10秒，一天100次。或是平躺腳打直，將毛巾捲成柱狀墊，放在膝窩或足跟處，出力壓毛巾，一次停留時間10秒，一天100次。

