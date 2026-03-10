限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》何篤霖搭機坐輪椅嚇壞粉絲 國健署：2招顧「膝」力
〔健康頻道／綜合報導〕知名電視綜藝節目主持人何篤霖春節期間赴泰國度假，卻被搭乘同班機民眾目睹下飛機時坐輪椅，被工作人員推著走，驚傳健康出狀況。隨後他在直播中提到因膝蓋不舒服的關係，讓粉絲鬆了一口氣。衛福部國健署衛教資料指出，年齡大於50歲、膝關節壓痛、活動膝關節時發出聲響等，就要注意膝關節老化問題。
國健署表示，若民眾有膝蓋疼痛且伴隨下述6點中的3點以上，表示膝關節已經出現老化現象 ：
請繼續往下閱讀...
●年齡大於50歲
●早晨起床關節僵硬少於30分鐘
●活動膝關節時發出聲響
●膝關節壓痛
●膝關節腫大
●觸摸膝關節無發熱
2招顧好「膝」力
美國骨外科醫學會2013年發表針對膝關節退化的指引中自主活動管理是強烈建議的，因此，國健署建議民眾，不妨可以這樣做來延緩膝蓋老化：
1.伸展大腿後側肌群
坐立於地板或床上，將膝蓋伸直，將毛巾繞過足底，雙手各執毛巾一頭向身體方向牽拉。一次停留時間10秒，一天5-10次。
2.訓練大腿前側股四頭肌
坐姿或躺姿，將腳打直，屈髖上舉約30度，一次停留時間10秒，一天100次。或是平躺腳打直，將毛巾捲成柱狀墊，放在膝窩或足跟處，出力壓毛巾，一次停留時間10秒，一天100次。
相關新聞請見
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞