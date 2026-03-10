恐慌症不等於短命 3醫院研究17萬多 患者11年翻轉迷思

台南市立安南醫院研究副院長蘇冠賓醫師（左）與恐慌症患者問題研究第一作者、中國醫藥大學附設台中醫院中西醫結合科醫師陳子力（右）。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕恐慌症患者常在無預警下出現心悸、胸悶、呼吸急促、頭暈、冒汗、強烈不安與瀕死感等症狀，因臨床表現與心臟疾病或其他重大內科疾病相似，長期以來被誤解為與高死亡風險直接相關。但台南市立安南醫院副院長蘇冠賓根據該院與中國醫藥大學附設台中醫院等研究指「恐慌症並不等於短命」。

身兼安南醫院研究副院長的蘇冠賓醫師表示，根據安南醫院MBI Lab & Care團隊（身心介面研究與健康中心）針對 11 年的全國性世代追蹤分析研究顯示，恐慌症患者的整體預期壽命與一般族群幾乎沒有差別，遠低於社會大眾過往對此疾病的想像。

安南醫院MBI Lab & Care團隊運用台灣全民健康保險研究資料庫，針對17萬6803 名新診斷的成年恐慌症患者，進行長達11年的全國性世代追蹤分析，利用先進的「半參數存活外推法」估算恐慌症患者的「預期壽命 （LE）」與「預期壽命損失（LLE）」，發現恐慌症是否合併心血管疾病對結果似乎也無太大影響。

台南市立安南醫院 MBI Lab & Care 團隊將研究發表於2026年2月國際精神醫學期刊Journal of Affective Disorders。（安南醫院提供）

這項「恐慌症之終生風險與預期壽命估計：台灣的11年全國世代研究」成果，由中國醫藥大學台中醫院中西醫結合科陳子力醫師擔任第一作者、童綜合醫院風濕免疫科主任邱瑩明為共同通訊作者，這份研究成果已於今年2月發表在國際頂尖的精神醫學期刊 Journal of Affective Disorders（情緒疾患期刊）。

臨床上常見恐慌症患者因反覆胸悶、心悸等不適症狀，頻繁前往急診或門診就醫。蘇冠賓指出，雖然短期內可能增加醫療資源的使用，但也因此讓患者獲得比一般人更密集且完整的身體檢查機會，使得潛在的高血壓、心臟病等生理問題能在早期被發現並及時介入治療。這種「早期偵測、及早處理」的醫療歷程，被認為可能是恐慌症患者長期死亡風險未顯著升高的重要原因之一。

蘇冠賓表示，對於深受恐慌之苦的患者而言，這研究結果無疑是1劑強心針，「你的痛苦是真實的，但它並不會奪走你長遠的未來」。其實，恐慌症並非不可逆或持續惡化的疾病，而是可被妥善管理的身心疾患，透過早期診斷、規律治療與跨專業醫療團隊的持續追蹤照護，多數患者症狀可獲得明顯改善，生活功能亦能逐步恢復。

蘇冠賓提醒患者，當恐慌來襲時，不妨試著深呼吸並告訴自己「這只是身體的警報器過於敏感，我的身體其實是安全的，我會活得很健康！」，並定期追蹤自己身心健康狀況，如有用藥，需要遵照醫囑規律服藥，同時做好平時的壓力調控與飲食控制。

