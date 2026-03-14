健康網》吃堅果一把一把恐爆卡 營養師：每天這份量最剛好

營養師彭逸珊表示，適量攝取好的油脂如堅果，有助維持腸道健康與身體平衡，但若吃錯種類或吃過量，小心熱量易超標；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人在減脂期間會刻意減少油脂攝取，但營養師彭逸珊提醒，完全不吃油脂反而可能影響腸道蠕動，導致排便不順。適量攝取好的油脂，有助維持腸道健康與身體平衡，堅果也是好選擇之一。但若吃錯種類或不知不覺吃過量，熱量同樣容易超標，並建議一天吃1湯匙最剛好。

3大營養素護心抗氧化

彭逸珊於臉書粉專「愛健康營養師 珊珊」指出，攝取堅果好處，包括：1.所含不飽和脂肪酸有助預防心血管疾病、降低中風風險。2.維生素E可抗氧化，幫助對抗自由基，減少細胞遭受攻擊。3.膳食纖維可幫助腸道健康，攝取有助促進腸道蠕動。

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3大NG吃法一次看

不過，堅果雖然健康，彭逸珊提醒以下3大NG吃法須留意：

●過度調味：蜜汁、鹽焗等口味雖然好吃，但同時也吃下更多糖與鹽，容易發胖和水腫。

●選錯搭配：原味堅果＋無調味優格非常健康，但若堅果＋巧克力棒，則瞬間變成熱量炸彈，千萬要慎選搭配。

●錯估份量：堅果屬於油脂類，建議一天吃1湯匙剛剛好。

3大種類優選最推薦

至於種類挑選上，彭逸珊推薦，夏威夷豆、核桃等omega-3和omega-6脂肪酸的比例較理想，可幫助維持脂肪酸平衡，建議挑選無調味款，並注意攝取分量。此外，奇亞籽和夏威夷豆、核桃一樣，可幫助維持脂肪酸平衡。但食用時一定要泡開，建議搭配無糖優格、鮮奶、燕麥片等一起吃最搭。

彭逸珊提醒，食用堅果時，可先將份量分裝好一小份，設定好攝取量，嘴饞或是肚子餓時，也可當作小點心止飢，既能攝取好油，又不怕爆卡變圓。

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