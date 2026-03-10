健康網》年紀輕輕長白髮怪爸媽？ 營養師：真凶恐缺6大營養素

營養師廖欣儀指出，出現白髮不一定是老化或遺傳，因為頭髮顏色來自黑色素生成，若相關生成原料與酵素不足、細胞代謝不穩定，均可能導致白髮提早出現。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕白髮是許多人困擾的問題，不少人甚至不到40歲就開始出現白髮，也經常以為只是遺傳造成。營養師廖欣儀指出，出現白髮不一定是老化或遺傳，因為頭髮顏色來自黑色素生成，若相關生成原料與酵素等6種營養素攝取不足、細胞代謝不穩定，均可能影響黑色素生成，導致白髮提早出現。

廖欣儀於臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文表示，黑色素的生成需要足夠原料、酵素與穩定的細胞代謝，只要其中任何一個環節出現問題，新長出的頭髮就可能變白。至於常見與白髮相關的營養素，包括以下6種：

●蛋白質（酪胺酸）：黑色素生成的原料來自酪胺酸，若長期攝取不足，可能影響黑色素生成。

●維生素B12：B12參與黑色素製造過程，缺乏與早期白髮有關，尤其素食者需特別注意。

●銅：銅是黑色素生成酵素的輔因子，缺乏可能降低黑色素合成效率。

●鐵：鐵質與毛囊供氧與細胞代謝有關，缺鐵時，毛囊功能可能下降。

●葉酸：葉酸參與細胞分裂，有助維持毛囊健康。

●鋅：具有活化黑色素細胞、幫助酪胺酸酶運作及分解過氧化氫、清除自由基的作用。

廖欣儀強調，白髮的形成，遺傳為主要因素之一。若為毛囊老化，已變白的頭髮通常不會再變黑；但若白髮是因壓力、營養不足或暫時性疾病引起，透過調整作息、紓解壓力並補充足夠營養，新長出的頭髮則仍有機會恢復原本顏色。

