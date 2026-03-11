自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》猛吃菜排便硬邦邦？ 營養師：每早吃1物才是天然潤腸劑

2026/03/11 18:16

營養師邱世昕表示，想要排便順暢，其實不只需要補充膳食纖維，若缺乏好油作為腸道潤滑劑，仍有可能造成解便困難；情境照。（圖取自freepik）

營養師邱世昕表示，想要排便順暢，其實不只需要補充膳食纖維，若缺乏好油作為腸道潤滑劑，仍有可能造成解便困難；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人久坐、外食多，不僅造成腸胃蠕動機會少，也容易導致膳食纖維攝取不足，進而造成便秘問題。不過，也有許多人為了改善便秘而狂吃蔬菜，卻仍然排便困難而困擾不已。營養師邱世昕表示，想要排便順暢，其實不只需要補充膳食纖維，若缺乏好油作為腸道潤滑劑，仍有可能造成解便困難。因此，建議每天早上空腹喝1湯匙橄欖油或苦茶油，或添加於沙拉中，有助排便暢通與軟便。

邱世昕於臉書粉專「營養師教練-世昕」發文分享，很多養生族群詢問：「我每天吃超多青菜，糙米飯也吃了，為什麼大便還是一顆一顆像羊大便？而且超難用力？」充滿不解。對此，他指出，這種狂吃蔬菜還是排便卡卡的情況，其實也是許多養生者共同的盲點。

邱世昕說明，雖然飲食補充足夠膳食纖維，但若「油」攝取不夠，就像水泥（纖維）沒有加水與潤滑劑，乾掉之後，就會變成硬邦邦的混凝土。糞便也就是這樣堵在腸子裡，甚至可能更難排出，或成為顆粒狀的羊大便。

邱世昕進一步解釋，尤其對於腸道蠕動變慢的熟齡族群來說，「好的油脂」是必要的潤滑劑。因為它能刺激膽汁分泌、潤滑腸道，也能讓便便順利滑出來。

因此，邱世昕提醒，千萬別再害怕吃油。並建議，每天早上空腹喝1湯匙橄欖油、苦茶油，或是拌在生菜沙拉裡，都是好選擇。排便順暢除了補充蔬果等膳食纖維，也別忘記給腸道一點潤滑油，保證可讓便便順暢到底，原本硬實的羊大便，也能變成香蕉便。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中