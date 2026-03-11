健康網》猛吃菜排便硬邦邦？ 營養師：每早吃1物才是天然潤腸劑

營養師邱世昕表示，想要排便順暢，其實不只需要補充膳食纖維，若缺乏好油作為腸道潤滑劑，仍有可能造成解便困難；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人久坐、外食多，不僅造成腸胃蠕動機會少，也容易導致膳食纖維攝取不足，進而造成便秘問題。不過，也有許多人為了改善便秘而狂吃蔬菜，卻仍然排便困難而困擾不已。營養師邱世昕表示，想要排便順暢，其實不只需要補充膳食纖維，若缺乏好油作為腸道潤滑劑，仍有可能造成解便困難。因此，建議每天早上空腹喝1湯匙橄欖油或苦茶油，或添加於沙拉中，有助排便暢通與軟便。

邱世昕於臉書粉專「營養師教練-世昕」發文分享，很多養生族群詢問：「我每天吃超多青菜，糙米飯也吃了，為什麼大便還是一顆一顆像羊大便？而且超難用力？」充滿不解。對此，他指出，這種狂吃蔬菜還是排便卡卡的情況，其實也是許多養生者共同的盲點。

邱世昕說明，雖然飲食補充足夠膳食纖維，但若「油」攝取不夠，就像水泥（纖維）沒有加水與潤滑劑，乾掉之後，就會變成硬邦邦的混凝土。糞便也就是這樣堵在腸子裡，甚至可能更難排出，或成為顆粒狀的羊大便。

邱世昕進一步解釋，尤其對於腸道蠕動變慢的熟齡族群來說，「好的油脂」是必要的潤滑劑。因為它能刺激膽汁分泌、潤滑腸道，也能讓便便順利滑出來。

因此，邱世昕提醒，千萬別再害怕吃油。並建議，每天早上空腹喝1湯匙橄欖油、苦茶油，或是拌在生菜沙拉裡，都是好選擇。排便順暢除了補充蔬果等膳食纖維，也別忘記給腸道一點潤滑油，保證可讓便便順暢到底，原本硬實的羊大便，也能變成香蕉便。

