健康 > 名人健康事

健康網》王祖賢再現「聶小倩」仙氣！ 研究證實頌缽療癒能減壓

2026/03/09 20:10

王祖賢在場中低頭閉目，手持樂器的模樣，彷彿時光倒流，「聶小倩回來了！」國外研究指出，頌缽療癒可讓憂鬱、焦慮的人，心靜下來。（取自小紅書）

王祖賢在場中低頭閉目，手持樂器的模樣，彷彿時光倒流，「聶小倩回來了！」國外研究指出，頌缽療癒可讓憂鬱、焦慮的人，心靜下來。（取自小紅書）

〔健康頻道／綜合報導〕女星王祖賢一身仙氣出現在加拿大，她開設一間艾灸館，推廣身心靈養生的「頌缽療癒養生分享會」，成功吸引華人目光。根據美國研究指出，多數參與者在活動後自評的焦慮、緊張與負面情緒均明顯下降，整體幸福感則有所提升。

59歲王祖賢凍齡，息影多年，目前長居於加拿大溫哥華，過著潛心佛學、清淡素食的簡約生活。再次穿起古裝，令粉絲驚艷。

根據頌缽音療體驗分享聲音療法（Sound Healing）是最古老的療癒方法，近年崛起的「尼泊爾頌缽音療」在歐美已廣泛運用於輔助醫療上，現在將邀您體驗，結合傳統頌缽與現代科技，現場全方位舒展你的身心，讓你的身體自動恢復強大能量。

在2017年，美國一項發表於《Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine》的研究曾觀察頌缽聲音冥想對身心狀態的影響，聲音冥想可能是一種有助於放鬆與情緒調節的方式。

另一篇發表於《Healthcare》期刊的系統性文獻回顧則整理過去十多年相關研究，發現頌缽介入與多項心理與生理指標改善有關，例如壓力下降、情緒穩定以及身體放鬆等。有些研究甚至觀察到，聆聽頌缽聲音後，受試者的心率或血壓可能出現輕微下降，顯示身體可能進入較為放鬆的生理狀態。

若從科學角度來看，頌缽療癒可能與「聲音冥想」或「正念放鬆」具有類似效果。當人們專注於穩定而重複的聲音時，大腦活動可能逐漸轉為較放鬆的狀態，進而降低壓力荷爾蒙、減少焦慮感。這與其他放鬆療法，如冥想、深呼吸或音樂療法等，可能具有相似原理。

