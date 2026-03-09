青光眼3年視野剩一半 醫示警：這指標惡化恐失明

每年3月的第2週為世界青光眼週。醫師提醒，MD值可評估青光眼惡化速度。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕32歲的蘇先生25歲時確診青光眼，靠點眼藥水治療3年後，沒察覺視野功能悄悄惡化，健檢時意外發現右眼視力急遽下降、眼壓飆至40mmHg。醫師指出，全台青光眼患者已逾52.5萬人，且約50%至80%患者不自知，而關鍵指標為MD值（視野缺損值），若惡化速度過快恐導致失明。除了藥物與雷射治療，近年微創導管濾泡手術傷口小、恢復快，可協助患者延緩視野惡化。

蘇先生當時準備做近視雷射時意外確診青光眼，他形容：「右眼視野只剩一半，看東西像破碎畫面。」原本靠點眼藥水控制，沒想到3年後公司健檢發現視力怎麼配眼鏡都只有0.8，進一步檢查才發現眼壓飆到40mmHg，MD值持續惡化，代表視神經功能正快速流失。後來經醫師評估，若只靠藥物恐難控制，建議手術治療。

青光眼有藥物、雷射、手術等多元治療，應依照病情程度對應治療策略。（台灣青光眼關懷協會提供）

蘇先生坦言，聽到要手術時整個嚇傻，因為當時才28歲，後來考量工作與生活影響，選擇傷口較小、恢復較快的微創導管濾泡手術，兩眼先後接受治療。術後眼壓逐漸穩定，目前已不需點藥控制，病情也未再惡化。不過右眼已失去的視野無法恢復，也讓他感嘆：「如果早一點治療，也許能保住更多視力。」

每年3月的第2週為世界青光眼週。台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科醫師呂大文指出，截至2024年底，全台青光眼患者已超過52.5萬人，且每年約以5%速度增加，「青光眼是視神經慢性退化疾病，也是全球造成不可逆失明的首要原因，更有50%至80%患者不知道自己罹病。」

值得注意的是，青光眼不再只是老年疾病。根據統計，50歲以下患者達12萬2659人，占23.3%，約等於每4名患者就有1人屬於年輕型青光眼，與高度近視及長時間使用3C產品有關。

呂大文提醒，很多人以為眼壓正常就沒問題，但亞洲族群中有85%屬正常眼壓型青光眼，比例遠高於全球平均約40%。因此臨床上除了量眼壓，更重要的是觀察視神經功能是否惡化。

三軍總醫院青光眼專科醫師陳怡豪指出，MD值是判斷青光眼嚴重程度與惡化速度的重要指標。一般而言，0至-6dB為輕度、-6至-12dB為中度、小於-12dB為重度，若接近-30dB則已逼近失明。他提醒民眾可透過MD值評估「視力壽命」，必要時及早採取治療。

他也強調，青光眼治療的目標不是恢復視力，而是「踩煞車」，減慢MD值惡化速度。若MD值每年下降超過1dB，10至20年內可能出現嚴重視力損害；若能控制在每年0.2至0.3dB，多數患者一輩子都有機會避免失明。

林口長庚紀念醫院青光眼科醫師李泳松表示，目前青光眼治療包括藥物、雷射與手術。通常先以點眼藥水為第一線治療，但若使用2至3種藥物仍控制不佳、副作用難以忍受或眼壓波動大，就應與醫師討論進階治療。

隨著醫療技術進步，近年發展的微創導管濾泡手術，透過植入導管建立房水引流通道，傷口小、安全性高，多數為門診手術，不需住院，恢復期約1至2週，對生活影響較小。單眼手術費用約7萬至10萬元，通常需由青光眼專科醫師在大型醫院進行。

呂大文提醒，青光眼屬終身疾病，即使手術後仍需定期追蹤。尤其高度近視、家族史或長期使用類固醇者更應提高警覺。建議35歲以上民眾可定期進行眼科檢查，及早發現、及早治療，才能守住未來的視力與視野。

