健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》別怪久坐、搬重物 研究揭高血壓最傷 椎間盤退化翻倍

2026/03/10 07:19

恆新復健科診所醫師王思恒表示，據國外研究結果，血糖、血脂、血壓等對於椎間盤的影響，可能比怎麼坐、搬重物還要大；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一提到到椎間盤退化或腰痛，很多人第一反應可能是：姿勢不對、搬太重、坐太久。不過，恆新復健科診所醫師王思恒表示，據國外研究分析逾18萬人的椎間盤退化數據、檢驗超過30個可能的風險因子。結果發現，血糖、血脂、睡眠等對於椎間盤的影響，可能比怎麼坐、搬重物還要大。尤其高血壓的風險甚至翻倍，增加約111%，也是所有因子中影響最猛的。

你以為椎間盤問題只和姿勢等物理問題相關，研究可能顛覆了這個想法。王思恒於臉書粉專「一分鐘健身教室」發文分享，2024年1篇發表在《The Spine Journal》的研究，使用一種特殊的基因分析方法，採用超過18萬人的椎間盤退化數據，一口氣檢驗33個可能造成其罹病的風險因子，結果讓人大開眼界。

椎間盤損傷風險8因子

王思恒表示，研究利用基因變異當作天然的實驗分組，結果發現，讓椎間盤更快壞掉的因子，包括：1.高血壓：風險增加約111%，也是所有因子裡最猛的。2.睡眠障礙：風險增加近80%。3.糖化血色素高：風險增加31%。4.抽菸：有抽菸基因傾向者，風險高22%。5.喝酒：酒精攝取量高，風險增加約21%。6.身高：身高越高風險越高，增加15%。7.三酸甘油酯高：風險增加約8%。8.第二型糖尿病：風險增加約7%。

此外，王思恒指出，研究也發現，保護椎間盤的因子，包括：1.教育程度高者，風險降低約43%；家庭收入高者，風險降低約39%；3.高密度脂蛋白，意即「好的膽固醇」越高者，風險也越低。

王思恒說，研究最有趣的發現是，代謝相關風險因子，如糖尿病、高血糖、高血脂、高血壓等，比物理性的因子顯示出更多顯著因果證據。不過，這並不代表姿勢和搬重物完全不重要，只是代謝健康對椎間盤的影響可能被嚴重低估。此外，研究基因資料來自歐洲人群，不同族群的基因結構和環境因素都可能不同；因此，結果未必能直接套用到亞洲人身上。

王思恒強調，想保護椎間盤，除注意姿勢和訓練，更別忽略代謝健康。控制血糖、改善血脂、好好睡覺、少喝酒不抽菸，這些看起來跟「腰」八竿子打不著的事，可能才是椎間盤最需要的保養。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

