健康網》偏頭痛女性多3倍！ 醫曝新治療「不只止痛、還能治痛」

〔健康頻道／綜合報導〕台灣有近兩百萬人飽受偏頭痛困擾，女性盛行率更是男性的3倍，台灣頭痛學會理事長、光田醫院神經內科部部長楊鈞百醫師指出，對於高頻發作患者已經從過去消極地「止痛」，轉變為積極地「治痛」。

不少女性同胞愛到自到日本去掃止痛藥，中國醫藥大學附設醫院神經部醫師敖瑀指出，雖然這些止痛藥含伊普芬（Ibuprofen）的非類固醇消炎止痛藥物短期能有效止痛，但長期過度依賴可能對腎臟與腸胃造成損傷，甚至使偏頭痛發作更加惡化。

她指出，若止痛藥使用頻率逐漸增加，例如一週服用2次以上，或是發現止痛藥越吃越多、效果越來越差，這些都是逐漸邁向「藥物過度使用頭痛（MOH）」的警訊。

楊鈞百指出，過去偏頭痛的傳統預防藥物並非專為偏頭痛研發，常伴隨嗜睡、體重增加等副作用，令許多女性望而卻步；但隨著醫療進步，近年研究發現偏頭痛的發作與腦內名為「CGRP」的神經傳導物質密切相關，因此，治療已從早期的非專一性用藥，跨越到專門阻斷其路徑的「標靶治療」新時代。

目前CGRP治療選項共包含每月注射一次的單株抗體，以及近年新上市的CGRP口服藥物，屬於小分子藥物，可協助部分患者降低發作頻率與疼痛程度。敖瑀認為，對於育齡女性來說，口服標靶藥物在體內停留時間較短，在治療選擇上具有一定彈性。此外，除了新型口服CGRP藥物外，注射肉毒桿菌素也能治療慢性偏頭痛。

