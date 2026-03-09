自由電子報
健康 > 護眼顧齒

甲狀腺結節不一定要切！30歲女靠「微創消融」免終身服藥

2026/03/09 16:06

王呈綱醫師強調，對於不適合或是不願意手術的良性甲狀腺結節病人，射頻消融治療是安全有效的治療方式，且可同時可保留甲狀腺體及功能。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕一名30歲的謝小姐，體檢時意外發現雙側甲狀腺結節，經細針穿刺後確認右側為甲狀腺乳突癌，另一側為良性結節。甲狀腺乳突癌經評估後安排單側甲狀腺切除，另一側透過兩次細胞學檢查證實為良性結節，由放射診斷科進行自費的甲狀腺結節微創射頻消融治療（RFA）後，結節明顯縮小，讓她免於終身服藥，維持生活品質。

仁愛長庚合作聯盟醫院放射診斷科醫師王呈綱表示，女性甲狀腺結節發生率較男性高，且早期症狀不明顯，常經由體檢超音波意外發現，當甲狀腺結節持續變大時，可能會造成脖子外觀突起、吞嚥問題或是腫痛症狀。

王呈綱表示，對側甲狀腺結節雖經細針穿刺細胞學檢查為良性結節，但是顧慮潛在癌症風險，有時會選擇雙側甲狀腺切除。不過與謝小姐討論後，決定採用自費的微創射頻消融治療來處理對側甲狀腺結節。

謝姓女子罹患甲狀腺結節，消融前結節約1.5公分（上圖）；消融後6個月結節縮小剩0.3公分（下圖）。（記者陳建志翻攝）

王呈綱指出，微創射頻消融治療採用局部麻醉，可避免全身麻醉風險，並可於術中隨時監測患者聲音變化。治療時將細針進入甲狀腺結節，利用高頻電流在結節內部產生熱能，使結節組織壞死並逐漸縮小，追蹤一年的結節體積縮小比率可達80%-90%以上（因每人代謝吸收比率而有不同）。

王呈綱表示，甲狀腺素是維持人體新陳代謝、生長發育和能量平衡的關鍵荷爾蒙，當雙側甲狀腺切除後，需要終身服用甲狀腺素藥物補充以維持體內正常功能。對於單側甲狀腺切除的病人，可保留對側甲狀腺體，維持甲狀腺素分泌，免於終身服藥可保持生活品質。

王呈綱強調，對於不適合或是不願意接受手術的良性甲狀腺結節病人，或是單側甲狀腺切除後仍有對側甲狀腺結節的病人，射頻消融治療是安全有效的治療方式，同時可保留甲狀腺體及功能。

王呈綱提醒，預防甲狀腺結節可從日常生活做起，要保持健康飲食，並且避免碘攝取不足或過量。若發現甲狀腺結節過大壓迫食道或氣管，要盡快就醫，才能早期發現早期治療。

