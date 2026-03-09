自由電子報
健康 > 心理精神

家人比同事更傷身？研究：身邊每多一個難搞人物 老化速度增1.5％

2026/03/09 15:26

研究顯示，與「難搞的人」長期頻繁互動，與生物老化速度增加之間存在正相關，且這類人往往是身邊的親人。；情境照。（圖取自Freepik）

研究顯示，與「難搞的人」長期頻繁互動，與生物老化速度增加之間存在正相關，且這類人往往是身邊的親人。；情境照。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕生活中總有一些讓人頭痛的「難搞人物」，像是愛找麻煩的同事、容易製造壓力的家人，或總是帶來負面情緒的朋友。與這些難相處的人互動，不只會毀掉當下的心情，最新研究更發現，長期處於這種負面的人際關係中，可能對身體健康產生影響，甚至可能讓生物老化速度加快。

根據《華盛頓郵報》報導，這項由美國國家衛生研究院資助、發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究，針對2000名受訪者進行長期追蹤。研究團隊定義這類人為「麻煩製造者（hasslers）」，意指那些頻繁製造問題、讓他人生活變得更艱難的人物。

科學家透過採集受訪者的唾液進行DNA檢測，分析其「生物老化」指標，觀察與這類人頻繁互動與老化速度之間的關聯。

紐約大學社會學系助理教授李炳奎（Byungkyu Lee，音譯）指出，社交壓力可能成為一種慢性壓力源。研究數據顯示，每增加一個經常互動的「麻煩人物」，個體的生物老化速度就會增加1.5％。這意味著在同樣的一年時間裡，長期受社交壓力折磨的人，其細胞老化程度可能高於實際年齡。當這類難搞人物達到兩個或更多時，這種關聯性更加顯著，且可能增加慢性疾病較早出現的風險。

研究同時觀察到，並非所有人都受到相同程度的影響。數據顯示，女性通常比男性更容易感知並回報人際關係中的壓力，受害程度可能較深。此外，健康狀況較差，或童年曾有過創傷經驗的人，對社交壓力的防禦力也較弱，生物老化加速的風險更高。

最「麻煩」的人往往是家人

這項研究中最引發熱議的觀點是，最常出現的「麻煩人物」往往是父母與子女，而非外人。印第安納大學教授佩里（Brea Perry）解釋，家人與生活的牽絆極深，且往往避無可避、難以切割，因此產生的壓力更具持續性。在非親屬關係中，同事、室友與鄰居也是常見的麻煩來源，反而是朋友之間的關係通常較為正向且具支持性。

專家建議，面對無法切斷聯繫的難搞人物，應學會「設定邊界」並限制相處時間。佩里建議，在與這類人互動前後，可安排自我照護活動以緩解壓力。此外，建立更多正向人際關係作為心理緩衝，能有效降低難搞人物帶來的負面影響，有助減少社交壓力對健康的危害。

