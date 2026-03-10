自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》吃澱粉反降體脂、穩代謝？ 營養師揭得掌握3關鍵

2026/03/10 06:24

不少人減肥時會刻意減少澱粉攝取，不過，營養師廖欣儀表示，想控制體重，搭配足夠蛋白質與均衡飲食，適量增加澱粉，其實體脂肪反而有機會下降；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人減肥時會刻意減少澱粉攝取，認為少吃飯、少吃麵才能瘦。不過，營養師廖欣儀表示，想控制體重，若搭配足夠蛋白質與均衡飲食，適量增加澱粉攝取，其實體脂肪反而有機會下降。

廖欣儀於臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文分享自身飲食調整經驗，表示過去飲食中澱粉比例低，餐盤常常是大量蔬菜。但近期逐漸增加澱粉攝取，同時提高蛋白質攝取量，並搭配重量訓練。雖然每日攝取的總熱量略微提高，但其實體重變化不大，也意外發現，體脂肪卻逐漸下降。

攝取澱粉降體脂3大原因

廖欣儀指出，很多人會直覺認為吃澱粉容易變胖，但其實如果搭配足夠蛋白質與均衡飲食，身體的變化可能完全不一樣。她說，出現這樣的變化，可能與以下3個原因有關：

蛋白質充足 有助維持肌肉量

研究建議，成人每日蛋白質攝取量約為1.2–1.6g/kg體重，有助維持甚至增加肌肉量。當肌肉量增加時，基礎代謝率會提高，身體消耗熱量的能力也會增加，即使體重沒有明顯下降，體脂比例仍可能下降。此外，1kg肌肉每天約可多消耗13-20大卡熱量。

澱粉提供能量 減少肌肉分解

碳水化合物是身體主要能量來源，若碳水攝取過低，身體會將蛋白質轉換為能量，增加肌肉分解機會，而人體肌肉大約可儲存300–500g肝醣作為能量來源。因此，若適量攝取澱粉，可補充肌肉肝醣，提升運動與日常活動表現，也能讓蛋白質優先用於肌肉修復與合成。

熱量攝取足夠 有助代謝更穩定

若長期熱量攝取過低，身體會降低能量消耗，進入比較保守的代謝模式。但當飲食熱量與營養攝取充足且均衡時，身體代謝功能會較穩定，活動量與運動表現也可能提升，有助改善身體組成。

因此，廖欣儀提醒，減脂重點並非單純減少攝取澱粉，而是建立均衡飲食、足夠蛋白質與適量澱粉的飲食模式，再搭配規律運動。當身體有足夠能量與營養時，其實反而更容易慢慢把體脂調整到更理想的狀態。

