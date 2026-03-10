健康網》吃辣不只過癮還可能助代謝！ 3類人最好少碰

雖然吃辣對身體有好處，但是並非每個人都適合吃辣。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，腸胃消化系統不好的人及心血管疾病者對吃辣都要節制與小心；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「辣」一進入嘴巴，就從那一刻起，身體馬上有了感應。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，一方面會增加能量消耗與脂肪燃燒，另一方面會減少新的脂肪合成，讓身體的能量運作變得比較有效率，但並非人人適合吃辣。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，辣椒素刺激受體之後，細胞裡面會出現一個變化，就是鈣離子開始增加。當辣椒素接觸到香草素受體1（TRPV1）時，這個受體就像被打開的通道，鈣離子（Ca²⁺）會進入細胞內。這個變化接著會啟動一條訊號路徑，透過鈣/鈣調蛋白依賴性蛋白激酶激酶（CaMKKβ），進一步活化一個很重要的能量調節系統，叫做腺苷單磷酸活化蛋白激酶（AMP-activated protein kinase，AMPK）。

張家銘表示，雖然辣椒素對代謝系統可能有一些幫助，但有些人還是需要多注意，如果本身有胃食道逆流、胃炎或消化性潰瘍，辣椒可能會刺激胃黏膜，讓不適感變得更明顯。腸躁症的人，有時候吃辣之後也可能出現腹痛或腹瀉的情況。另外，如果平常很少吃辣，身體對辣椒素會比較敏感，突然吃很辣的食物，腸胃可能會不太舒服。

在心血管方面，張家銘說，有些人吃辣之後會出現心跳加快、臉部潮紅或血壓短暫波動。如果本身有心律不整、心絞痛，或對心跳變化比較敏感的人，也建議不要一下子吃太辣，讓身體慢慢適應會比較安全。因此比較好的方式，是觀察身體的反應，適量食用，讓身體逐漸適應。

張家銘進一步解釋，腺苷單磷酸活化蛋白激酶吾可以把它想像成細胞裡的能源管理中心，當這個系統被啟動時，細胞會開始重新分配能量的使用方式。一方面會增加能量消耗與脂肪燃燒，另一方面會減少新的脂肪合成，讓身體的能量運作變得比較有效率。

因此，只要一吃辣椒，張家銘表示，體溫會稍微上升，皮膚的血管開始擴張，汗腺也會開始分泌汗水，所以很多人吃辣之後就會覺得身體發熱、開始流汗。從長遠來看，這種刺激其實是在幫助細胞改善能量效率，這也是為什麼有些研究會發現，辣椒素與代謝健康之間有關聯。

慢性發炎的環境、腸道菌群也可能慢慢改善。張家銘指出，辣椒素不只影響代謝，也會影響腸道菌群，可能會增加一些對健康比較有幫助的菌。

