陳傑憲指骨裂》別小看骨裂隱形危機 醫點急於復出3大傷害

台灣隊陳傑憲遭觸身球擊中，隨即退場。（特派記者陳志曲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕世界棒球經典賽（WBC）賽事正熱，台灣隊長陳傑憲日前遭時速超過140公里的觸身球擊中左手指，引發球迷關注。對此，健雄診所醫師提醒，許多人以為「骨頭沒斷就沒事」，其實骨裂同樣屬於骨折的一種，若忽視休養與治療，可能影響日後功能與表現。

醫師於臉書粉專「龜山健雄 一般骨科 兒童復健 外傷處置 彼拉提斯 運動傷害診所」發文指出，在醫學上，「骨裂」其實就是「不完全性骨折」，如同牆壁出現深層裂痕，雖沒倒塌，結構完整性卻已經受損。

骨折2大傷勢判斷面向

醫師並進一步說明，骨折依臨床分類，大致可從以下兩個面向判斷傷勢：

●是否有傷口：開放性骨折的骨折處穿破皮膚，有傷口且容易感染；閉鎖性骨折皮膚完整，骨折處無外露傷口。

●斷裂情況：不完全骨折（骨裂）僅發生裂紋或未完全斷裂；完全骨折時，骨骼完全斷裂成兩段或多段。

此外，醫師表示，若不幸發生骨裂，受傷後的恢復期，依部位與程度不同而有所差異。以輕微骨裂來說，需固定約3-4週；較明顯裂傷需6-8週以上；若影響關節面，恢復期可能更長。

骨傷急於復出3大傷害

對於運動員而言，因訓練強度高，復健過程必須更審慎。因此，醫師也指出，若急於復出，容易導致：

1.二度傷害：尚未癒合的骨頭禁不起再次撞擊。

2.握力下降：影響後續揮棒或投球表現。

3.關節僵硬與慢性疼痛：造成長期的結構性問題。

醫師特別叮嚀，運動傷害發生時，即便外觀沒有明顯變形，只要有局部腫脹、壓痛明顯、活動疼痛加劇的狀況，建議第一時間尋求專業骨科醫師評估。精準的影像檢查與專業的固定建議，才是守護健康、重返運動場的最快路徑。

