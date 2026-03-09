自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

陳傑憲指骨裂》別小看骨裂隱形危機 醫點急於復出3大傷害

2026/03/09 14:15

台灣隊陳傑憲遭觸身球擊中，隨即退場。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊陳傑憲遭觸身球擊中，隨即退場。（特派記者陳志曲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕世界棒球經典賽（WBC）賽事正熱，台灣隊長陳傑憲日前遭時速超過140公里的觸身球擊中左手指，引發球迷關注。對此，健雄診所醫師提醒，許多人以為「骨頭沒斷就沒事」，其實骨裂同樣屬於骨折的一種，若忽視休養與治療，可能影響日後功能與表現。

醫師於臉書粉專「龜山健雄 一般骨科 兒童復健 外傷處置 彼拉提斯 運動傷害診所」發文指出，在醫學上，「骨裂」其實就是「不完全性骨折」，如同牆壁出現深層裂痕，雖沒倒塌，結構完整性卻已經受損。

骨折2大傷勢判斷面向

醫師並進一步說明，骨折依臨床分類，大致可從以下兩個面向判斷傷勢：

是否有傷口：開放性骨折的骨折處穿破皮膚，有傷口且容易感染；閉鎖性骨折皮膚完整，骨折處無外露傷口。

斷裂情況：不完全骨折（骨裂）僅發生裂紋或未完全斷裂；完全骨折時，骨骼完全斷裂成兩段或多段。

此外，醫師表示，若不幸發生骨裂，受傷後的恢復期，依部位與程度不同而有所差異。以輕微骨裂來說，需固定約3-4週；較明顯裂傷需6-8週以上；若影響關節面，恢復期可能更長。

骨傷急於復出3大傷害

對於運動員而言，因訓練強度高，復健過程必須更審慎。因此，醫師也指出，若急於復出，容易導致：

1.二度傷害：尚未癒合的骨頭禁不起再次撞擊。

2.握力下降：影響後續揮棒或投球表現。

3.關節僵硬與慢性疼痛：造成長期的結構性問題。

醫師特別叮嚀，運動傷害發生時，即便外觀沒有明顯變形，只要有局部腫脹、壓痛明顯、活動疼痛加劇的狀況，建議第一時間尋求專業骨科醫師評估。精準的影像檢查與專業的固定建議，才是守護健康、重返運動場的最快路徑。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中