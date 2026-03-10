自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》明明很瘦卻血糖升高？ 醫師揭可能原因

2026/03/10 09:46

血糖高不一定是吃太多。醫師提醒，有些人反而是太瘦造成，最要注意的就是肌肉量不足；圖為情境照。（圖取自freepik）

血糖高不一定是吃太多。醫師提醒，有些人反而是太瘦造成，最要注意的就是肌肉量不足；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念認為造成血糖高，原因出在吃太多食物。然而，瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文指出，臨床上其實也有另一類族群「瘦型高血糖」，體型偏瘦甚至體脂偏低，血糖卻偏高，換句話說，有時候，反而是因為太瘦。

歐瀚文於臉書專頁「歐瀚文醫師 功能醫學」發文分享，最近門診遇到一位非常努力控制飲食的病人，正因血糖偏高，她開始嚴格控制碳水化合物，幾乎不吃澱粉、很少吃水果，希望把血糖降下來。幾個月後回診，血糖並沒有明顯改善，但體重卻更輕了，人也比較疲倦。

「瘦型高血糖」原因出在肌肉量不足

經過進一步評估後發現，她並非典型的胰島素阻抗問題，而是屬於「瘦型高血糖」（Lean Hyperglycemia）。歐瀚文說明，這類患者往往體型偏瘦，但血糖仍偏高，主要原因可能是胰島素分泌效率下降，或身體利用葡萄糖的能力變差。

他進一步提到，其中一個很重要的原因，就是肌肉量不足。肌肉其實是身體最大的「葡萄糖使用器官」，當我們吃完食物、血糖上升時，肌肉會把葡萄糖吸收進去並儲存起來。一旦民眾的肌肉量太少，身體處理葡萄糖的能力就會下降，血糖自然比較容易偏高。這也意味著，為什麼有些人越節食、越低碳、越瘦，血糖反而越難控制。

除了肌肉量不足外，歐瀚文點出，瘦型高血糖也可能與多種因素有關，例如，年齡增加導致胰島細胞功能下降、長期營養攝取不足或蛋白質不足、粒線體能量代謝效率降低，以及慢性氧化壓力或環境毒素影響代謝等。因此，這類型的血糖問題，調整方向其實和典型的胰島素阻抗很不一樣。

他提醒，這類型的血糖問題與其一味減少食物，更重要的是增加肌肉量、改善營養狀態、支持粒線體功能、降低身體發炎與氧化壓力、排除毒素。

歐瀚文總結，血糖高的問題真正需要改善的不是「吃得太多」， 而是提高身體的代謝能力，以免方向走錯了，再怎麼努力仍難重拾健康。

