健康 > 名人健康事

健康網》武打男星陳惠敏談抗癌心路 專家提醒肺癌危險因子

2026/03/09 13:16

80歲香港武打明星陳惠敏（右）曾罹患肺癌，恢復狀況良好。（翻攝自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕80歲香港武打男星陳惠敏飾演經典香港電影《古惑仔》「駱駝」一角爆紅，近年健康亮紅燈，最近接受港媒訪問，分享曾罹肺癌又中風，其憑著驚人毅力重拾康復的心路歷程。關於肺癌早期警訊，根據衛福部衛教資料表示，如果出現持續咳嗽且未見好轉、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促與呼吸出現喘鳴聲、異常肢體疼痛，或是無預警體重下降等，最好要提高警覺，建議尋求醫師諮詢與評估。

訪問中，陳惠敏坦言自己近年經歷不少健康波折，他憶述10多年前曾摔傷腿，近年又罹患肺病，這幾年更進出醫院2、3次，一次又一次與病魔博鬥，戰勝腦癌、中風全靠非凡鬥志。經歷了生死考驗，他分享道，無論生病與否，最重要是保持積極心態，不要總把自己當成病人。

有關於肺癌的危險因子，根據衛福部衛教資料歸納以下的致病原因：

1.菸害

依世界衛生組織（WHO）資料顯示，「吸菸」是影響肺癌最大的危險因子，約占70-80%，且研究證實二手菸暴露亦會增加肺癌的風險，得到肺癌的機會比一般民眾高出20%-30%。近年來更發現三手菸對於人體的傷害也不容忽視，在家中或是室內吸菸，會造成有毒物質在環境中殘留，這些物質（主要是焦油）會存在於環境中各種物體表面，一樣會危害健康。

2.空氣污染環境

室外空氣污染的影響已有國際實證對人類具致癌性，其主要組成成分「懸浮微粒（PM）」也被個別評估一併列為第一級致癌物，長期暴露在室外空污將增加肺癌的風險。懸浮微粒來源包括自然界（如火山爆發、地殼岩石崩解）及人類行為產出（如石化燃料及工業排放、移動源廢氣等燃燒行為）二種。

3.特殊職場或居家環境暴露

長期暴露在某些重金屬物質（如鉻、鎘、砷等）、柴油引擎廢氣或石綿環境下工作的族群，有較高罹患肺癌的危險性。另外某些建築特殊石材有少部份具輻射及氡氣放射氣體，吸入氡氣量過高亦增加肺癌的風險。

4.肺部相關疾病史

如曾患有氣喘、慢性阻塞性肺病、肺結核等肺部疾病病史者，會使罹患肺癌的風險增加。

5.肺癌家族病史

研究發現，肺癌的發生與家族傾向有潛在關係，即肺癌病患的父母、子女、兄弟姊妹，得肺癌的風險比沒有家族史的高，可能與遺傳因素或是暴露在相同致癌環境中（如二手菸、氡氣）有關。

6.炒菜油煙

國人烹調習慣不同於歐美等國家，因長期暴露烹飪油煙對於人體具有潛在的健康風險。依據過去針對台灣非吸菸女性族群罹患肺癌之研究指出，煮食時未使用抽油煙機之女性，其罹肺癌風險較有使用者風險高8.3倍。

80歲男星同框李小龍 罹癌中風揭奇蹟康復內幕

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

