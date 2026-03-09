羨慕吃不胖？關鍵不是代謝快！ 研究揭這習慣一天多耗1000卡

研究指出健康者代謝差異有限，吃不胖的關鍵往往在於走動等日常活動量（NEAT）；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕很多人羨慕別人怎麼吃都不胖，總覺得自己代謝慢才會變胖。但最新研究指出，這不是因為基因賦予了特定人士超常燃脂能力，而是因為他們在日常中多做了「這件事」。

科普網站《Science Alert》報導指出，代謝（Metabolism）泛指身體維持運作的所有化學過程，而在體重管理的語境下，通常是指代謝率（Metabolic rate）：也就是身體將食物轉換為能量的速度。基礎代謝率（BMR）佔每日能量消耗的60%至75%，雖受年齡與肌肉量影響，但在同體型族群中，健康者的BMR數值其實相當穩定，並無顯著的高低之分。

體重關鍵不在天生 日常活動產熱才是分水嶺

研究顯示，真正拉開體重差距的關鍵在於非運動活動產熱（NEAT）。這包含站立、走路、做家務甚至是坐著時的身體晃動等日常移動。兩位體重相仿的成人，若一人工作需頻繁走動而另一人長時間久坐，每日消耗的熱量差距最高可達1000大卡，這種長期累積的能量消耗在熱量平衡中扮演重要角色。

雖然多數人代謝率相仿，但特定醫療狀況確實會改變能量消耗速度。例如甲狀腺機能亢進（Hyperthyroidism）會導致靜止能量消耗顯著提升；而多囊性卵巢症候群（PCOS）則會降低能量消耗。對於一般健康族群而言，肌肉組織在靜止狀態下消耗的能量通常高於脂肪組織，因此透過阻力訓練增加肌肉存量，是提升基礎代謝的實證路徑。

長期採取極端低熱量飲食會引發代謝適應（Adaptive thermogenesis），導致身體燃燒熱量的效率隨體重減輕而下降。此外，睡眠不足雖不會直接改變代謝速度，卻會顯著增加飢餓素（Ghrelin）分泌，使大腦產生對食物的強烈渴望。與其盲目尋求所謂的「代謝加速產品」，優化睡眠品質與提升日常非運動活動量，才是更具科學支撐的體重管理方案。

