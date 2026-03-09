自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

不用瘦瘦針 新營醫院：中醫穴位+茶飲 輕鬆瘦回輕盈

2026/03/09 10:42

 

中醫對抑制食慾、促進消化、代謝有方法。（衛福部新營醫院提供）

中醫對抑制食慾、促進消化、代謝有方法。（衛福部新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕不想瘦瘦針的副作用，開春後想減重的，衛福部新營醫院指出，中醫穴位+茶飲，也能幫助民眾減重，輕鬆瘦回輕盈。

新營醫院中醫科主任何裕鈞今天指出，體重上升，不僅影響外觀，還會增加心血管疾病、糖尿病等慢性病的風險。中醫改善這些困擾，可以搭配中藥調理、養生茶飲以及穴位按摩，幫助代謝、消食降脂與改善水腫，讓身體跟上春天的輕盈節奏。

中醫師黃雅倫指出，肥胖多與「痰、濕、氣虛」有關，針對不同體質，需有不同的治療對策，常見的4大體質：

氣血虛弱型：食量不多，吃得少卻容易胖，平時易感到疲倦甚至頭暈心悸，調理方向以補氣養血為主；胃熱型：胃口好，食量大，吃完容易餓，面部經常有粉刺，口乾舌燥甚至嘴破和牙齦浮腫，調理方向以清胃熱、潤腸通便為主；脾虛痰濕型：喜食冰飲、甜食、生冷的食物，體型以下半身肥胖為主，容易腸胃脹氣，大便黏，調理方向以健脾利濕，祛痰消脂為主；肝腎兩虛型：常見於經常熬夜或輪大夜班的族群，容易情緒煩躁、口苦咽乾、失眠、潮熱盜汗、腰痠腿軟，調理方向以補肝益腎為主。

保健穴位有：耳朵的饑點、渴點及耳神門穴，可以穩定情緒及調節下視丘的飽覺中樞，達到抑制食慾的效果。腹部的關元穴、天樞穴及中脘穴，用餐後按壓，促進消化，減少便秘。足部的三陰交穴、足三里穴、豐隆穴，平時規律按壓，可有效促進新陳代謝，緩解便秘、消除水腫。

中醫師陳弘原表示，養生茶飲「三仙茶」由山楂、麥芽、神麴組成，具有消食導滯、健脾和胃與解油膩作用；中醫以辨證論治為核心，依民眾不同的體質與脈象，從根本提升新陳代謝、抑制食慾及排除多餘水分，建議至中醫門診尋求專業的評估與協助。

衛福部新營醫院的中醫師團隊。（院方提供）

衛福部新營醫院的中醫師團隊。（院方提供）

