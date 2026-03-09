竹縣癌症篩檢開跑 馬上篩檢可護健康還能抽禮券

新竹縣政府衛生局辦理「大腸金礦篩了沒」抽獎活動。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣2026年免費癌症篩檢開跑了！縣府衛生局表示，國內平均每天就有148人因癌症死亡，要維護健康，提前篩檢是妙方，呼籲縣民朋友「馬上篩檢、不要猜」，凡符合資格者即日起到10月31日踴躍參加篩檢，除了守護健康，還有機會抽到1000到2500元不等的商品禮券。

縣長楊文科表示，衛福部2025年6月公布，癌症連續43年蟬連國人十大死因之首，由於癌症初期不容覺察，透過篩檢早發現、早治療，可降低醫療費用支出，也降低對家庭生活品質的影響，呼籲縣民朋友「馬上行動，抽中健康」。

衛生局說明，2026年癌症篩檢可參加抽獎的條件，「子宮頸抹片檢查」25-69歲之婦女，首次篩檢或6年以上未篩者；「乳房X光攝影檢查」40-74歲之婦女，首次篩檢者就可以參加抽獎。這兩項婦女癌症篩檢抽獎共抽出70人，每人可獲得1000-2000元等值商品禮券。

另外，「糞便潛血檢查」40-44歲具家族史（父母、子女或兄弟姊妹曾患有大腸癌）及45-74歲首次篩檢者，可參加抽獎，名額有40個；「陽性個案完成後續追蹤，接受完整大腸鏡檢查者」，另抽出24名，每人可獲得1500-2500元等值商品禮券。

衛生局健康促進科諮詢電話：（03）5519065 （經費來自菸品健康福利捐補助）。

新竹縣婦女癌症篩檢抽獎活動。（新竹縣政府提供）

