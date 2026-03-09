自由電子報
健康 > 杏林動態

手術不是靠運氣！豐原醫院結合精準麻醉及ERAS 安全與恢復速度全面升級

2026/03/09 09:45

豐原醫院麻醉科主任李匡曜（左）指出，「精準麻醉」結合腦波監測、血流動力學監測等，即時掌握病人生理狀態，為患者量身打造專屬麻醉策略。（豐原醫院提供）

豐原醫院麻醉科主任李匡曜（左）指出，「精準麻醉」結合腦波監測、血流動力學監測等，即時掌握病人生理狀態，為患者量身打造專屬麻醉策略。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕衛生福利部豐原醫院推動智慧醫療發展，導入「精準麻醉」系統，並結合「術後加速康復（Enhanced Recovery After Surgery, ERAS）」的照護理念，透過創新科技與跨專科團隊合作，全面提升手術安全性，優化病人術後恢復與生活品質。

豐原醫院麻醉科主任李匡曜指出，傳統麻醉多依賴醫師臨床經驗進行藥物調整，但病人之間存在年齡、體質、慢性疾病等個體差異，若麻醉深度過淺或過深，皆可能增加手術與術後風險。

「精準麻醉」結合腦波監測、血流動力學監測、神經肌肉傳導監測及人工智慧輔助分析，可即時掌握病人生理狀態，為患者量身打造專屬麻醉策略，協助麻醉醫師精準調控麻醉深度，手術過程更加穩定安全，並有效降低術後噁心、嘔吐、疼痛等不適反應。

豐原醫院將精準麻醉與ERAS理念相結合，推動「以病人為中心」的整合式照護模式，ERAS強調跨專科團隊合作，結合麻醉、外科、護理、營養及復健科等，從術前完整評估與病人衛教、術中精準麻醉與微創手術技術應用及術後有效止痛、營養支持與鼓勵早期下床活動，全面降低手術對病人生理與心理的影響。

李匡曜表示，透過精準麻醉與ERAS的整合應用，不僅有助於縮短住院天數、降低併發症發生率，也能協助病人更快恢復活動能力，及早回歸日常生活，豐原醫院希望透過這樣的醫療模式，帶給病人更安全、更人性化的手術照護體驗。

