健康網》國際治療腎病趨勢 由「延緩惡化」轉向「緩解」

〔健康頻道／綜合報導〕對於台灣早期腎臟病治療，雖然政府已提出治療前移方向，但成大醫院內科部教授兼副部主任宋俊明醫師表示，給付標準嚴苛、覆蓋不足、給付與激勵不力、追蹤不完整，導致早期介入效果有限。目前國際趨勢已由「延緩惡化」轉向「緩解」，強調以蛋白尿為核心指標的早期治療與閉環管理。

肝炎防治進行3-4年，成效有目共睹，宋俊明表示，腎病要迎頭趕上。他主張要放寬用藥門檻、引入個管師、整合跨層級醫療與衛教加強，提升公眾病識感並推動高風險篩檢。這個防治計畫也須通過專款專用與明確追蹤架構，可在數年內實現可衡量的成效，降低慢性腎臟病（CKD）進展與心血管相關死亡風險。

現今在臨床用藥上，宋俊明認為，要達腎功能與蛋白尿雙門檻（如eGFR<60且白蛋白尿>200）過於嚴格，不少代謝症候群與早期腎病案互斥，病人則無法同時納入，藥物難以發揮效益，整體早期防治推進有限。他建議蛋白尿超過一定閾值即可直接介入，不必同時審視腎功能；當eGFR<45時，依國際標準無需再看蛋白尿即可納入治療。此放寬更貼近國際指引，有助提高早期介入比例，改善疾病進展。

針對SGLT2抑制劑，也就是俗稱的「排糖藥」，宋俊明說，雖已在去年3月納入健保給付，但病人需加入照護計畫才可給付，但目前有全國加入的照護診所數量僅近兩千家，照護計畫的覆蓋率與病人就醫的可近性不足，就會影響透過健保給付想要幫助慢腎患者的美意。他建議，提升慢性腎臟病患者早期介入和用藥可近性。不僅有助延緩腎功能惡化、降低進入透析風險，也可減輕後端透析與住院支出。

另外，他提出可參考肝炎防治計畫，編列預算，在現有衛教模式（僅有腎臟病「衛教師」）下，增加腎臟病「個管師」，建立閉環管理與結果回報。宋俊明指出，現有衛教多為電話宣導，缺少持續追蹤與結果回報，若導入個管師負責全程照護、複檢與成效監測，並與腎臟病既有模式整合，提高系統化追蹤與依從性，形成可評估的閉環。

