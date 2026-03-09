自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

慢性腎病多數無感 醫：基層追蹤是防洗腎關鍵

2026/03/09 11:15

抽血檢驗肌酸酐指數，可評估腎臟功能；示意圖。（資料照）

抽血檢驗肌酸酐指數，可評估腎臟功能；示意圖。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕慢性腎臟病初期往往沒有明顯症狀，若未及早追蹤與管理，可能在不知不覺中惡化至末期。專家指出，未來腎臟病防治的關鍵不僅在於篩檢，更在於如何將患者納入基層醫療體系，持續追蹤與管理。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院內科部部長、腎臟科主任邱怡文表示，台灣目前篩檢系統其實相當普遍，可透過國健署提供的成人健檢及各類健康檢查，及早發現腎功能異常。不過，篩檢之後能否持續追蹤與管理，才是防治成效的關鍵。

他提醒，許多民眾即使檢查出異常，仍可能因為沒有症狀而忽視治療，因此未來防治策略應從3個面向加強，包括提升民眾對腎臟病的警覺、強化醫護人員早期介入，以及建立更完善的系統性追蹤機制。

台灣腎臟醫學會常務理事邱怡文認為，將腎病患者納入基層醫療體系，持續追蹤與管理很重要。（邱怡文提供）

台灣腎臟醫學會常務理事邱怡文認為，將腎病患者納入基層醫療體系，持續追蹤與管理很重要。（邱怡文提供）

邱怡文指出，慢性腎臟病約有4-6成與糖尿病相關。近年常用的SGLT2抑制劑，也就是俗稱的「排糖藥」，自2019年起已納入糖尿病患者健保給付，去年起也開始給付非糖尿病慢性腎臟病治療，讓患者可及早使用相關藥物並配合生活型態管理，可望延緩腎功能惡化，降低進入透析的風險。

目前可執行「早期慢性腎臟病照護論質計酬計畫」（Early CKD P4P）收案的基層院所約1700家。邱怡文表示，若政府希望提高基層參與早期收案率，或讓醫學中心患者有效下轉至社區照護，建議擴大基層院所參與收案的誘因或條件，讓更多基層加入，例如比照糖尿病追蹤管理制度增加相關獎勵點數，才能承接新收案患者或醫院下轉病人，依據疾病風險分級提供醫療照護。

邱怡文認為，提高Early CKD P4P獎勵點數、鼓勵基層加入照護計畫、適度調整收案條件或流程，同時協助基層建置或整合數位照護管理系統，透過制度誘因與配套強化，才能讓更多符合條件患者及早納入照護計畫，長期而言，也有助降低透析與相關共病的醫療支出。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中