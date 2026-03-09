自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

台灣洗腎率居高不下 專家籲推國家級腎病防治

2026/03/09 10:15

台灣約200萬人患腎病，醫界籲推國家級防治政策；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧、李惠芬／台北報導〕台灣長期被稱為「洗腎王國」，末期腎臟病透析發生率與盛行率均居全球最高。隨著總統賴清德提出「健康台灣」願景，目標降低國人不健康餘命，如何翻轉腎病防治策略、落實「治療前移」，成為醫界關注焦點。透過前端積極管理與早期介入，延緩甚至避免患者進入透析，不僅有助於健保永續與醫療資源有效配置，也能維持病友生活品質。

成大醫院內科部教授兼副部主任宋俊明表示，台灣過去常被稱為肝病大國和洗腎大國，但肝炎防治近3、4年在政府有計畫的推動下，已經提前達成世界衛生組織（WHO）訂定2030年消除C肝的目標。慢性腎臟病防治也需要同樣的決心，尤其目前慢性腎臟病已有多項具實證的有效治療藥物，更有機會把病程穩住、減少走到洗腎階段。

透過尿液檢查，可以了解腎臟功能；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

宋俊明表示，政策格局不只聚焦末端透析或居家透析（home dialysis），健保署與5大學會近期提出「腎病治療前移」政策，方向值得肯定。但若要做出成果，不能只停在照顧指引及原則，必須補齊執行系統，他建議，CKD防治應比照肝炎模式，推動國家級慢性腎臟病防治政策，並成立專責辦公室或跨部會平台，統籌公務預算與健保資源配置，建立目標KPI，考慮在現行衛教方式中，加入個管師以加強臨床追蹤，強化慢性腎病患者用藥可近性及順從性，讓用藥與給付指引逐步接軌國際治療準則，同時調整P4P（Pay for Performance）論質計酬點數，避免不同專案之間產生排擠效應。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院內科部部長、腎臟科主任邱怡文則指出，慢性腎臟病主要透過「腎絲球過濾率」與尿液檢查判定，若腎絲球過濾率低於60，或尿液檢查出現蛋白尿等異常，即可能屬於慢性腎臟病。整體而言，台灣慢性腎臟病盛行率與全球相近，大約落在10％至12％之間，推估台灣成年慢性腎臟病病患約有200萬人左右，每年新增透析治療的人數約落在1萬人之間。

邱怡文同為台灣腎臟醫學會常務理事，他指出，台灣透析發生率全世界最高。若從人口比例以每百萬人口計算來看，台灣每年新進入透析治療的人數超過500人，第2名國家略高於400人，而有些北歐國家甚至僅100人，也凸顯推動腎病早期篩檢與治療前移的重要性。

以每1個洗腎患者1年使用健保約65萬元，如果加上共病的治療醫療支出會更高。而慢性腎臟病患者一旦進入透析，需長期依賴腎臟替代療法，並伴隨多重共病、併發症、反覆住院及死亡風險上升，不僅生活品質大幅下降，患者的社會參與以及家庭照護負擔皆造成長期影響。如果能在早期腎病積極管理，延緩進入透析，那後端洗腎和共病的支出都會持續下降，同時降低國人不健康餘命。

