健康網》「增肌＋減脂」雙藥療法 研究揭72週體脂狂降46％

〔健康頻道／綜合報導〕常在健身的人，耳畔老是聽到「增肌減脂」這4個字，恆新復健科診所醫師王思恒引述期刊指出，把減脂藥和增肌藥混在一起打，初步奏效，但這種混合藥若順利挺進，保守估計還要3-5年。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，一篇在2026發表《Nature Medicine》 的第2期臨床試驗，將Semaglutide（有瘦瘦筆成分）及Bimagrumab（一種抗體藥物，作用在肌肉和脂肪組織上，促進肌肉生長同時加速脂肪分解，也就是「增肌藥」），找來507位肥胖成人，分成4組（安慰劑、單獨用藥、或2藥合併），治療從48週再延長到72週。

●48週

1.安慰劑：減 3.3 公斤。

2.單用Bimagrumab：減 9.3 公斤。

3.單用Semaglutide（2.4mg）：減14.2公斤。

4.合併使用：減17.8公斤。

王思恒指出，以上的結果，合併用藥贏了，但真正的亮點不在體重，而在身體組成，脂肪占了92%；單用Semaglutide的人，減掉的體重裡只有約71%是脂肪，剩下近3成是瘦體組織（肌肉+內臟）；單用Bimagrumab的人更誇張，減掉的100%都是脂肪，瘦體組織不減反增。

延長到72週，王思恒說，高劑量合併組的成績更驚人，體重減了22%，體脂減了將近46%，內臟脂肪更是砍掉將近6成。合併組裡有糖尿病前期的人，幾乎100%在48週後血糖恢復正常、合併組的高敏感度C反應蛋白最多降了超過8成、內臟脂肪大幅減少。

不過，別忽略這些藥物的副作用，Bimagrumab最常見的是肌肉痙攣、拉肚子和長痘痘；Semaglutide 則是噁心、拉肚子、便秘和疲勞。王思恒指出，合併使用的副作用大致上就是兩者各自的副作用，沒有出現意料之外的新問題。另外，Bimagrumab會讓膽固醇暫時升高，雖然到後期會回降，但需要追蹤。

王思恒提到，在Bimagrumab組出現4例皮膚癌（基底和鱗狀細胞癌），是否與藥物有關還不確定，但這是需要留意的安全信號。不過，沒有人在試驗中死亡。減重不只是讓體重計上的數字變小，更重要的是減掉的是脂肪而不是肌肉。

