自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》破解甜食魔咒 腸道2物可控嗜糖行為

2026/03/09 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

糖分偏好是導致糖尿病盛行的重要因素，但其背後機制長期不明。這項最新研究揭示，腸道中的一個長鏈脂肪酸受體Ffar4以及特定細菌的代謝物，竟然能調控我們的嗜糖行為。

科學家分析糖尿病患者與小鼠模型的腸道環境，發現腸道Ffar4受體表現量下降與高糖攝取有關。他們在小鼠腸道中刪除Ffar4，並利用腸道菌相檢測、代謝物分析與行為測試，觀察小鼠的糖偏好變化。

缺乏Ffar4的小鼠腸道裡 Bacteroides vulgatus 減少，連帶使其代謝物 泛酸（pantothenate）水平下降。泛酸能促進腸道分泌GLP-1，進而刺激肝臟釋放 FGF21 來抑制嗜糖行為並調節能量代謝。當泛酸不足時，這條「腸-肝荷爾蒙路徑」受阻，甜食偏好就加劇。

這項研究顯示，我們對甜食的渴望並不僅僅來自「意志力」或「習慣」，而是與腸道受體與特定細菌的代謝產物密切相關。當腸道Ffar4受體表現不足、B. vulgatus 減少時，泛酸分泌下降，會讓我們更想吃糖、也更容易出現糖尿病風險。這意味著維持多樣化、健康的腸道菌相以及適當攝取健康脂肪，可能幫助我們減少對糖的依賴並改善代謝健康。未來透過補充或調整這類腸道代謝物，也許能成為控制嗜糖、預防糖尿病的新策略。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中