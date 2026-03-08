喝冷水還是熱水比較健康？ 專家：關鍵其實不是溫度

研究顯示16°C 的微涼水與運動時較少出汗量相關，專家指出最好的飲水溫度應以個人體質與是否能增加飲水量為優先考量；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕想靠喝冰水減肥的民眾，或是為了養生堅持非熱水不喝的愛好者，可能都誤會了水溫對身體的真實影響。最新科學分析顯示，身體健康的關鍵不是因為喝了哪種溫度的水，而是你每天究竟喝了多少水。這項結論徹底打破了許多人的減肥迷思，並揭露了更有效的補水邏輯。

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，美國北卡羅來納州營養師弗里里奇（Tanya Freirich）指出，雖然攝取冰水會促使身體為了加溫而消耗能量，但實際燃脂效果非常有限。研究顯示飲用冷水後的90分鐘內，能量消耗僅微幅增加2.9%，對減重並無實質貢獻。

弗里里奇指出，一項針對過重女性的研究顯示，受試者每日多喝1.5公升的水量，在8週後出現體重下降，證明飲水總量比溫度更重要。

針對運動與消化需求，水溫則扮演調節角色。研究發現約16°C的微涼水與較少出汗量相關，有助於運動後的水分補充並減少腸胃不適。另外，飲用溫熱液體能加速胃排空並降低體內皮質醇（cortisol），可能有助於放鬆心情。弗里里奇提醒，極低溫水可能誘發偏頭痛或腸道痙攣，最好的水溫就是能讓你願意多喝水的溫度。

專家建議成年人每日應攝取7到8杯水。雖然冷水能增加極少量的卡路里消耗，而熱水則有助於消化與心理放鬆，但維持穩定的補水習慣才是健康的基礎。無論選擇何種溫度，只要能讓自己持續攝取水分，就是最適合個人的健康飲水溫度。

