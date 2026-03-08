自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》38婦女節寵愛自己！ 醫揭20歲到55歲「必做健檢清單」

2026/03/08 20:15

健康網》38婦女節寵愛自己！ 醫揭20歲到55歲「必做健檢清單」

亞洲女生乳腺比較密，有時候會擋住病灶，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，40歲以上有公費乳房攝影健檢，要善加利用。（法新社，資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕今天是38婦女節，西園醫院婦產科醫師邱筱宸分享「寵愛自己預防醫學懶人包」，從20-55歲以上的分齡檢查攻略。她也呼籲，成年後都要考慮，常規健檢外還要加碼一些檢查，才能掌握自己健康情況。

邱筱宸在臉書發文分享，在年輕時就掌握好自己身體的狀況，更知道以後追蹤的重點。以下是她建議，依年齡層所要做的健檢項目：

●20-40歲：
只要有過性行為，21歲起建議每3年做一次子宮頸抹片。若有其他相關症狀，應該也要加做超音波或其他檢查（如骨盆腔MRI）。

30歲後建議「抹片+HPV檢查」雙管齊下。此外，HPV疫苗也很重要，越早打效果越好，45歲之前打也都還有保護力。

●40-55歲：
此時，荷爾蒙和代謝開始轉變。40歲起有公費乳房攝影，其實，婦女在30歲後就可以考慮加做。因亞洲女生乳腺比較密，有時候會擋住病灶，建議由醫師評估是否需做超音波。

這階段還有公費的大腸癌篩檢（糞便潛血檢查）、幽門桿菌篩檢、消化道內視鏡（胃鏡+大腸鏡）、肺部低劑量電腦斷層（LDCT）。

●55歲以上：
65歲以上建議至少做一次骨密度檢查（DXA），不過，可以考慮更早開始。因骨質流失通常沒感覺，很多人是跌倒骨折才發現，但這其實可以更早預防的。

另外，像是代謝、乳房、子宮頸、大腸癌篩檢等都要繼續，別因為年紀大就放鬆！但是若有風險因子或相關疾病家族史，或是身體已有任何症狀或疑慮，應更早啟動健檢排程。

