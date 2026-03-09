健康網》別怪眼鏡！兩眼影像一大一小 醫警：視力有這風險

兩眼看同物大小不同，醫師提醒留意黃斑部病變；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有些民眾會發現看同一個物體時，兩隻眼睛看到的影像一大一小，甚至出現扭曲變形，多數人第一時間以為只是眼鏡度數不對。中國醫藥大學附設醫院眼科醫師謝明潔指出，這種情況可能的問題出在黃斑部，若未及早檢查，視力可能逐漸受到影響。

根據衛福部衛教資料顯示，黃斑部退化病變（簡稱AMD）是視網膜中心點的退化性病變，近年來在全世界已有超越白內障，成為65歲以上老年人失明的主因。台灣每10個65歲以上老人，就有1個人會有AMD，約有24萬人。家中有失明的年長者，照顧其生活起居，將間接造成配偶或晚輩沉重的負擔。黃斑部退化病變，目前是眼科醫學積極研發治療對策的老年性眼睛疾患。

小心！2眼看同物大小不同

謝明潔在粉專「謝明潔醫師｜眼科急救室」發文分享，有些人會有「很奇怪的狀況」，明明兩隻眼睛看同一個東西，大小卻不一樣。一邊看起來比較大，一邊比較小，還可能伴隨著影像扭曲，多數民眾一開始以為只是眼鏡度數不對，其實有時候問題出在黃斑部。

謝明潔說明，我們可以把黃斑部想像成一張畫布，當視力正常時，兩隻眼睛就像在看2張完全一樣、平整的畫，大腦可以很輕鬆地將2個影像疊在一起。不過，當黃斑部長出纖維膜，將之拉出皺褶，就像畫布被一股力量拉扯變形，有些地方被往內擠壓，畫面就會看起來縮小、扭曲；有些地方被往外拉扯，畫面就可能變大、變形，於是兩眼看到的影像，就可能出現一邊大、一邊小。

謝明潔比喻，一張畫布如果被拉扯太久，要再完全恢復平整並不容易。黃斑部正是如此。這意味著，當纖維膜長期拉扯黃斑部組織，時間只要拖得越久，即使後續經過手術把拉扯力量解除，視覺品質也不一定可完全回到原本的狀態。

謝明潔提醒民眾，如果出現看直線變彎、影像扭曲或兩眼看到的影像大小不同等情形，應儘早接受眼科檢查。有些問題，越早處理，恢復通常越好。

