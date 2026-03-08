自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

嘉市「運動營養諮詢門診」 守護長者健康

2026/03/08 11:14

嘉市社區營養推廣中心推出「運動營養諮詢門診」。（嘉市政府提供）

嘉市社區營養推廣中心推出「運動營養諮詢門診」。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕為守護長者健康，嘉義市社區營養推廣中心推出「運動營養諮詢門診」，每周三上午在東、西區衛生所由專業營養師提供一對一營養評估與個別化飲食指導，協助長者掌握「吃得對、吃的夠、動得好」的健康關鍵，守住肌力、延緩失能，找回自信的健康生活。

市府衛生局表示，65歲以上長者，若日常生活中出現走路速度變慢、握力下降如毛巾擰不乾、爬樓梯感到吃力或體重不明原因減輕等情形，可能是肌少症的早期警訊，請儘早接受專業評估。

嘉市社區營養師侯信吉說，肌肉量的維持需要「運動」與「營養」雙軌並進。（嘉市政府提供）

嘉市社區營養師侯信吉說，肌肉量的維持需要「運動」與「營養」雙軌並進。（嘉市政府提供）

嘉市社區營養師侯信吉說，肌肉量的維持需要「運動」與「營養」雙軌並進，許多長者的盲點在於「運動後未適時補充蛋白質與熱量」，導致身體轉而分解肌肉，運動效果大打折扣。

優質蛋白質的攝取與補充時機點，是肌肉合成的關鍵，運動營養諮詢門診的專業評估與個別化飲食建議，協助長者落實於日常運動與飲食習慣，不僅能有效提升肌肉量與身體功能，也能降低跌倒及失能風險。

嘉市社區營養推廣中心指出，運動營養諮詢門診固定於每月第三週上午8點半至11點半在東、西區衛生所辦理，提供65歲以上長者，若發現有肌少症、肌肉量不足，或有運動習慣但守住肌力成效不彰之長者，都可透過門診，接受營養師專業諮詢與營養評估，提供整合性的營養介入方案。

嘉市推廣各種適合長者的運動。（嘉市政府提供）

嘉市推廣各種適合長者的運動。（嘉市政府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中