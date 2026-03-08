嘉市「運動營養諮詢門診」 守護長者健康

嘉市社區營養推廣中心推出「運動營養諮詢門診」。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕為守護長者健康，嘉義市社區營養推廣中心推出「運動營養諮詢門診」，每周三上午在東、西區衛生所由專業營養師提供一對一營養評估與個別化飲食指導，協助長者掌握「吃得對、吃的夠、動得好」的健康關鍵，守住肌力、延緩失能，找回自信的健康生活。

市府衛生局表示，65歲以上長者，若日常生活中出現走路速度變慢、握力下降如毛巾擰不乾、爬樓梯感到吃力或體重不明原因減輕等情形，可能是肌少症的早期警訊，請儘早接受專業評估。

嘉市社區營養師侯信吉說，肌肉量的維持需要「運動」與「營養」雙軌並進。（嘉市政府提供）

嘉市社區營養師侯信吉說，肌肉量的維持需要「運動」與「營養」雙軌並進，許多長者的盲點在於「運動後未適時補充蛋白質與熱量」，導致身體轉而分解肌肉，運動效果大打折扣。

優質蛋白質的攝取與補充時機點，是肌肉合成的關鍵，運動營養諮詢門診的專業評估與個別化飲食建議，協助長者落實於日常運動與飲食習慣，不僅能有效提升肌肉量與身體功能，也能降低跌倒及失能風險。

嘉市社區營養推廣中心指出，運動營養諮詢門診固定於每月第三週上午8點半至11點半在東、西區衛生所辦理，提供65歲以上長者，若發現有肌少症、肌肉量不足，或有運動習慣但守住肌力成效不彰之長者，都可透過門診，接受營養師專業諮詢與營養評估，提供整合性的營養介入方案。

嘉市推廣各種適合長者的運動。（嘉市政府提供）

