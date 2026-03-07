健康網》81歲凌峰兩度中風後再唱《船歌》！復健關鍵：從小任務開始

歷經2次中風的凌峰回來了，他在舞台上再唱出自己成名曲《船歌》，也證實過去努力復健的他，一如既往，唱出動人的歌曲。（台灣優質生命協會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕老當益壯的81歲凌峰回來了！當他再唱起自己的成名曲《船歌》，台下粉絲都為之動容，尤其他歷經兩度中風，努力復健，得以重返台。職能治療師楊昀霖指出，把訓練降級成小任務，也包含重新建立信心，讓事情變得可行。

凌峰為了健康，戒掉長達50年的菸癮，並下定決心要在餘生多走幾步路、多唱幾首歌。他誠摯表示：「想把健康與陪伴留給社會，留給那些還想聽我唱歌的人。」

楊昀霖在臉書分享發文，他表示，在復健治療室裡，看到病人的手明明可以舉高、可以出力，但回到家裡的餐桌上，卻總是安靜地躺在腿上。其實手不是不能動，而是大腦慢慢學會了「不要用」。

許多中風的病患將近一半的手，放著不用，楊昀霖指出，怕動作太慢、怕打破東西，更怕給家人添麻煩。甚至有一群「其實有能力」的人，反而最容易卡住。能動但不靈活，想用但挫折太多。

再來是中風後，幾乎整天坐著，肚子越來越大。楊昀霖建議，不用一次站很久。一天3-5回，每回10-20秒，穩了再慢慢加，重點不是撐而是穩。他表示，久坐確實會影響代謝。但如果體力差、核心不穩，硬加運動，通常撐不久。順序對了，活動量才會慢慢拉起來。有時候，改變不是從站起來開始，而是從坐穩開始。

