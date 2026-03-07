自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》81歲凌峰兩度中風後再唱《船歌》！復健關鍵：從小任務開始

2026/03/07 22:18

歷經2次中風的凌峰回來了，他在舞台上再唱出自己成名曲《船歌》，也證實過去努力復健的他，一如既往，唱出動人的歌曲。（台灣優質生命協會提供）

歷經2次中風的凌峰回來了，他在舞台上再唱出自己成名曲《船歌》，也證實過去努力復健的他，一如既往，唱出動人的歌曲。（台灣優質生命協會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕老當益壯的81歲凌峰回來了！當他再唱起自己的成名曲《船歌》，台下粉絲都為之動容，尤其他歷經兩度中風，努力復健，得以重返台。職能治療師楊昀霖指出，把訓練降級成小任務，也包含重新建立信心，讓事情變得可行。

凌峰為了健康，戒掉長達50年的菸癮，並下定決心要在餘生多走幾步路、多唱幾首歌。他誠摯表示：「想把健康與陪伴留給社會，留給那些還想聽我唱歌的人。」

楊昀霖在臉書分享發文，他表示，在復健治療室裡，看到病人的手明明可以舉高、可以出力，但回到家裡的餐桌上，卻總是安靜地躺在腿上。其實手不是不能動，而是大腦慢慢學會了「不要用」。

許多中風的病患將近一半的手，放著不用，楊昀霖指出，怕動作太慢、怕打破東西，更怕給家人添麻煩。甚至有一群「其實有能力」的人，反而最容易卡住。能動但不靈活，想用但挫折太多。

再來是中風後，幾乎整天坐著，肚子越來越大。楊昀霖建議，不用一次站很久。一天3-5回，每回10-20秒，穩了再慢慢加，重點不是撐而是穩。他表示，久坐確實會影響代謝。但如果體力差、核心不穩，硬加運動，通常撐不久。順序對了，活動量才會慢慢拉起來。有時候，改變不是從站起來開始，而是從坐穩開始。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中