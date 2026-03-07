健康網》白鹿痛到跛腳 醫揭風濕發作3大時機

中國女星白鹿身體小病不斷，去年又暴瘦令粉絲很擔心她，日前因風濕發作又跛腳。童醫院指出，大多是突然發作，在過度勞累，身體狀況不佳時易發生，女性可能與生理期有關。（取自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕中國女星白鹿身體一直出狀況，錄製節目時，腿痛到走路都一跛一跛的，她解釋是風濕發作。童醫院指出，大多是突然發作，在過度勞累，身體狀況不佳時易發生，女性可能與生理期有關。

31歲的白鹿身體一直有恙。去年曾一個月暴瘦4公斤，連她自己都嚇到，到處檢查都查不出病因，後來看中醫針灸後才慢慢好起來，她自嘲生了怪病，而今腳又出狀況，原來是剛出道曾在雪地裡穿著薄衣服拍攝，風濕病上身。

請繼續往下閱讀...

根據童醫院衛教資料指出，反覆性風濕症主要是侵犯手或腳的小關節和周圍的軟組織，也可能發生在手掌面和足底，有時侵犯中大型關節，如手腕、手肘、腳踝、膝蓋等。

風濕發作時，除了疼痛，有時會伴隨局部區域的紅、腫。發作區域不見得剛好是在關節，有時是在關節旁邊的地方。每次發作，多以一、二個關節發作為主，很少同時有四個以上的關節一起發作，且多是單側，和類風濕性關節炎有很大的不同。

童醫院表示，若偶爾發作，只要在發作時短暫使用消炎止痛藥，並不需長期服藥；但若密集發作，通常都會給予少量的免疫調節劑，以穩定體質，減少發作次數。

至於日常生活保健方面，睡眠要規律，作息要正常，並要減少壓力。飲食上可多吃深海魚類，如鮪魚、鮭魚、沙丁魚、鯖魚或服用深海魚油，因裡面含一些天然消炎成分。

反覆性風濕症是一種見且惱人的風濕疾病，發作時常會影響工作及行動，其正確診斷有賴經驗豐富的免疫風濕科醫師，根據病史、關節檢查、實驗室檢查來做正確的鑑別診斷，並評估是否轉型成其他自體免疫疾病，以免喪失治療的契機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法