自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》白鹿痛到跛腳 醫揭風濕發作3大時機

2026/03/07 21:03

中國女星白鹿身體小病不斷，去年又暴瘦令粉絲很擔心她，日前因風濕發作又跛腳。童醫院指出，大多是突然發作，在過度勞累，身體狀況不佳時易發生，女性可能與生理期有關。（取自微博）

中國女星白鹿身體小病不斷，去年又暴瘦令粉絲很擔心她，日前因風濕發作又跛腳。童醫院指出，大多是突然發作，在過度勞累，身體狀況不佳時易發生，女性可能與生理期有關。（取自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕中國女星白鹿身體一直出狀況，錄製節目時，腿痛到走路都一跛一跛的，她解釋是風濕發作。童醫院指出，大多是突然發作，在過度勞累，身體狀況不佳時易發生，女性可能與生理期有關。

31歲的白鹿身體一直有恙。去年曾一個月暴瘦4公斤，連她自己都嚇到，到處檢查都查不出病因，後來看中醫針灸後才慢慢好起來，她自嘲生了怪病，而今腳又出狀況，原來是剛出道曾在雪地裡穿著薄衣服拍攝，風濕病上身。

根據童醫院衛教資料指出，反覆性風濕症主要是侵犯手或腳的小關節和周圍的軟組織，也可能發生在手掌面和足底，有時侵犯中大型關節，如手腕、手肘、腳踝、膝蓋等。

風濕發作時，除了疼痛，有時會伴隨局部區域的紅、腫。發作區域不見得剛好是在關節，有時是在關節旁邊的地方。每次發作，多以一、二個關節發作為主，很少同時有四個以上的關節一起發作，且多是單側，和類風濕性關節炎有很大的不同。

童醫院表示，若偶爾發作，只要在發作時短暫使用消炎止痛藥，並不需長期服藥；但若密集發作，通常都會給予少量的免疫調節劑，以穩定體質，減少發作次數。

至於日常生活保健方面，睡眠要規律，作息要正常，並要減少壓力。飲食上可多吃深海魚類，如鮪魚、鮭魚、沙丁魚、鯖魚或服用深海魚油，因裡面含一些天然消炎成分。

反覆性風濕症是一種見且惱人的風濕疾病，發作時常會影響工作及行動，其正確診斷有賴經驗豐富的免疫風濕科醫師，根據病史、關節檢查、實驗室檢查來做正確的鑑別診斷，並評估是否轉型成其他自體免疫疾病，以免喪失治療的契機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中