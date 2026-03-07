自由電子報
健康 > 心理精神

桃醫新屋分院一般精神科停診 地方憂身心醫療「真空」

2026/03/07 20:59

衛生福利部桃園醫院新屋分院是公立醫療體系的一環。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市李姓市民質疑衛生福利部桃園醫院新屋分院的一般精神科（身心科）門診，已有一段時間沒有醫師看診，她指出，「身心科並非可有可無的科別」，新屋分院為公立醫療體系的一環，卻未提供民眾身心科看診服務，令人憂心；桃園醫院院長楊南屏說明，全國身心科醫師人力普遍短缺，正透過公開徵才等多元管道積極延攬身心科醫師。

新屋分院一般精神科門診因醫師人力異動，去年6月間暫停至今，目前僅提供兒童青少年的精神科門診服務，楊南屏說，一般精神科的專科醫師未補足期間，針對部分原已穩定追蹤的精神科慢性病患，由神經內科協助處方延續與基本醫療照護，民眾若需精神科評估或調整藥物，新屋分院會協助轉介到桃園醫院精神科門診或區域醫療網絡的精神專科醫療院所，確保民眾能獲得妥適的專科醫療服務。

李姓市民認為，新屋、觀音區地帶屬高齡化與農業人口集中的行政區，身心疾患、憂鬱症、焦慮症、失眠、酒精依賴、長照相關的精神問題需求存在，但當地民眾若需一般精神科看診服務，須到其他行政區如中壢、桃園區等，對於長者與經濟弱勢族群形成了「實質就醫障礙」。

楊南屏補充，身心科醫師人力短缺，加上偏鄉地區醫師招募相對困難，新屋分院的一般精神科人力補充確實面臨挑戰，目前持續透過公開徵才等多元管道積極延攬身心科醫師，盼能逐步補足人力以恢復並強化新屋分院的身心醫療服務。

