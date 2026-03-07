自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》看經典賽 記得跑廁所！醫：忍久了恐傷腎

2026/03/07 18:46

不論是在東京巨蛋看2026WBC世界棒球經典賽現場或是看戶外轉播，若不上廁所恐傷害害健康。圖為日前台灣隊對戰日本隊情形。（資料照、記者李惠洲攝）

不論是在東京巨蛋看2026WBC世界棒球經典賽現場或是看戶外轉播，若不上廁所恐傷害害健康。圖為日前台灣隊對戰日本隊情形。（資料照、記者李惠洲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕在東京巨蛋看經典賽，或是觀賞戶外轉播時，難免憂心錯過關鍵一球而不敢去上廁所，或是到洗手間的路途相當遙遠以及大排長龍。泌尿科醫師張英傑表示，最常出現的狀況是：不敢喝水、忍到最後一刻再去上廁所。不僅看球賽，看演唱會或排隊購物也是。

張英傑在臉書粉專「穩紮穩打 厚雞勃發 泌尿科張英傑醫師 台中彰化南投 攝護腺包皮槍性功能障礙推薦」表示，每次尿完，膀胱都會留下一些尿液，這些殘尿如果越積越多，泌尿道真的會出狀況。張英傑表示，成人一次排尿大約 300–600 mL，差不多就是一個中型水瓶的量。就算順利排完，膀胱還是會留下少量殘尿：50 歲以下約 60 mL；年紀再大一些可能接近 100 mL。

平常沒事，但如果常常憋尿、或排不乾淨，殘尿量就會愈來愈多。為什麼排乾淨這麼重要？張英傑表示，殘尿太多，身體會開始抗議：

泌尿道感染：細菌在膀胱裡越積越多。

膀胱輸尿管逆流：尿液倒流到腎臟，嚴重甚至造成腎功能受損。

膀胱過度撐大：肌肉疲乏、排尿更困難。

反覆尿急、尿不乾淨：惡性循環就開始了。

張英傑提醒，單純「忍久了」就真的可能壞事；並提供6個讓膀胱順一點的技巧。

1. 想上就去，不要硬撐：有明顯尿意的時候，就是膀胱在提醒你該上廁所，忽略久了神經反應會變鈍；甚至膀胱內壓過高可能尿液逆流導致腎功能下降。

2. 避免久坐：根據國健署的解釋，連續坐著6小時以上，或一天合計坐姿超過8-9小時，屬於久坐行為，可能造成膀胱出口阻塞，加劇排尿困難的症狀。

3. 水喝夠，尿才排得乾淨：每天一定要補充適量水分，才能把代謝廢物排出；排尿量太少反而更容易感染。

4. 上廁所時別懸空：懸空上廁所會讓骨盆底肌肉很緊繃，反而排不乾淨。請完整坐下，放鬆肌肉，尿勢會更順。擔心衛生問題，可以先用消毒液擦拭馬桶坐墊或鋪衛生紙。

5. 做骨盆底運動（凱格爾運動）：長期做能夠改善尿急、尿漏、排不乾淨的問題，很值得每天做。

6. 少碰膀胱刺激物：咖啡、茶、汽水、酒精、柑橘類、辛辣食物都會讓膀胱更容易不舒服。

好的排尿習慣、適量補水，才能避免感染、尿不乾淨、甚至尿失禁的風險。如果你最近很常尿急、尿完還想再尿，或覺得排不乾淨，千萬不要撐著，找泌尿科檢查一下會更安心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中