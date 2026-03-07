健康網》看經典賽 記得跑廁所！醫：忍久了恐傷腎

不論是在東京巨蛋看2026WBC世界棒球經典賽現場或是看戶外轉播，若不上廁所恐傷害害健康。圖為日前台灣隊對戰日本隊情形。（資料照、記者李惠洲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕在東京巨蛋看經典賽，或是觀賞戶外轉播時，難免憂心錯過關鍵一球而不敢去上廁所，或是到洗手間的路途相當遙遠以及大排長龍。泌尿科醫師張英傑表示，最常出現的狀況是：不敢喝水、忍到最後一刻再去上廁所。不僅看球賽，看演唱會或排隊購物也是。

張英傑在臉書粉專「穩紮穩打 厚雞勃發 泌尿科張英傑醫師 台中彰化南投 攝護腺包皮槍性功能障礙推薦」表示，每次尿完，膀胱都會留下一些尿液，這些殘尿如果越積越多，泌尿道真的會出狀況。張英傑表示，成人一次排尿大約 300–600 mL，差不多就是一個中型水瓶的量。就算順利排完，膀胱還是會留下少量殘尿：50 歲以下約 60 mL；年紀再大一些可能接近 100 mL。

平常沒事，但如果常常憋尿、或排不乾淨，殘尿量就會愈來愈多。為什麼排乾淨這麼重要？張英傑表示，殘尿太多，身體會開始抗議：

泌尿道感染：細菌在膀胱裡越積越多。

膀胱輸尿管逆流：尿液倒流到腎臟，嚴重甚至造成腎功能受損。

膀胱過度撐大：肌肉疲乏、排尿更困難。

反覆尿急、尿不乾淨：惡性循環就開始了。

張英傑提醒，單純「忍久了」就真的可能壞事；並提供6個讓膀胱順一點的技巧。

1. 想上就去，不要硬撐：有明顯尿意的時候，就是膀胱在提醒你該上廁所，忽略久了神經反應會變鈍；甚至膀胱內壓過高可能尿液逆流導致腎功能下降。

2. 避免久坐：根據國健署的解釋，連續坐著6小時以上，或一天合計坐姿超過8-9小時，屬於久坐行為，可能造成膀胱出口阻塞，加劇排尿困難的症狀。

3. 水喝夠，尿才排得乾淨：每天一定要補充適量水分，才能把代謝廢物排出；排尿量太少反而更容易感染。

4. 上廁所時別懸空：懸空上廁所會讓骨盆底肌肉很緊繃，反而排不乾淨。請完整坐下，放鬆肌肉，尿勢會更順。擔心衛生問題，可以先用消毒液擦拭馬桶坐墊或鋪衛生紙。

5. 做骨盆底運動（凱格爾運動）：長期做能夠改善尿急、尿漏、排不乾淨的問題，很值得每天做。

6. 少碰膀胱刺激物：咖啡、茶、汽水、酒精、柑橘類、辛辣食物都會讓膀胱更容易不舒服。

好的排尿習慣、適量補水，才能避免感染、尿不乾淨、甚至尿失禁的風險。如果你最近很常尿急、尿完還想再尿，或覺得排不乾淨，千萬不要撐著，找泌尿科檢查一下會更安心。

