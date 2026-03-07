自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

笑就漏尿又常尿急 醫揭「混合型尿失禁」有解方

2026/03/07 17:42

漏尿合併急尿易讓患者十分困擾，不敢出門；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

漏尿合併急尿易讓患者十分困擾，不敢出門；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕58歲的陳女士（化名）原本熱愛跳舞與旅遊，但近2年發現，只要大笑或提重物就會漏尿，同時也常出現突如其來的強烈尿意，甚至來不及走到廁所就已尿濕褲子。這樣的「雙重困擾」讓她逐漸不敢外出，連原本喜歡的舞蹈課也被迫停止。經醫師評估後，診斷為混合型尿失禁。

台灣尿失禁防治協會理事長、泌尿科醫師蒙恩指出，陳女士的情況屬於典型的「混合型尿失禁」（Mixed Urinary Incontinence，MUI），也就是同時合併「應力性尿失禁」（腹壓增加時漏尿）與「急迫性尿失禁」（強烈尿意引發漏尿）。由於同時具有兩種類型的症狀，治療上通常需要綜合評估，針對骨盆支撐結構問題進行處理，部分患者可透過達文西機器手臂或單孔腹腔鏡骨盆懸吊術等微創手術改善。

蒙恩表示，尿失禁在女性族群中相當常見，特別是在懷孕、生產或更年期後，骨盆底肌肉與韌帶可能逐漸鬆弛，導致膀胱與尿道支撐力下降，進而出現漏尿或骨盆腔器官脫垂等問題。不少女性因為害羞或誤以為是正常老化而延誤就醫，事實上透過評估與治療，多數症狀都能獲得改善。

輔仁大學醫學院院長廖俊厚指出，尿失禁常被稱為「社交癌」，因為患者可能因漏尿問題而減少外出與社交，但這並非無法治療的疾病。平時可透過凱格爾運動強化骨盆底肌肉，若症狀較明顯，也可透過藥物治療、體外震波與高強度聚焦電磁椅等方式改善；對於應力性尿失禁患者，女性微創尿道中段懸吊手術也是常見治療選項。

此外，若以急尿、頻尿為主要症狀，通常與膀胱過動症相關，可透過藥物治療控制膀胱過度收縮，減少急迫尿意與漏尿情形。醫師指出，透過不同治療方式的搭配，能依患者症狀與病因制定適合的治療策略。

為響應3月8日國際婦女節，並提升社會對女性骨盆健康的重視，台灣尿失禁防治協會7日至8日在台北亞都麗緻大飯店舉辦「2026婦女健康論壇」，聚焦應力性尿失禁與骨盆腔器官脫垂等議題，邀集泌尿科與婦產科專家交流臨床經驗與治療策略。

