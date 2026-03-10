自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》洗牙其實在救心臟！ 醫：防心梗第一道防線

2026/03/10 08:16

洗牙的重要性！嘉義安家診所醫師盧盈良表示，牙周病治療不只是為了保住牙齒，更是逆轉心血管疾病的關鍵武器；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕心臟科與牙科的跨界整合時代來了！嘉義安家診所醫師盧盈良表示，愈來愈多的臨床證據與病理機制證實，牙周病治療不只是為了保住牙齒，更是逆轉心血管疾病的關鍵武器。

盧盈良在臉書發文分享，有些冠心病患者明明血脂控制達標，血壓也很完美，卻還是反覆發生心血管事件。結果檢查患者的口腔，往往會看到嚴重的牙周發炎。

他引用歐洲心臟科學會（ESC）期刊，提出心臟與牙周整合照護概念，把牙科椅變成了預防心肌梗塞的第一道防線，也提出過去常犯的3大迷思：

●牙痛只是嘴巴的事：
錯了！口腔有豐富的微血管，嚴重牙周病患者的牙齦發炎傷口總面積，加起來可能有一個手掌大。這是一個巨大的破口，讓細菌每天24小時不斷滲漏進血液裡。這真的是名副其實的病從口入。

●心血管疾病只跟膽固醇有關：
錯了！動脈粥樣硬化的本質是一種慢性發炎反應。只要全身性發炎沒有停止，血管壁就會持續受傷，吃再多降血脂藥也無法完全阻止斑塊形成。

●洗牙只是物理性清潔：
錯了！清除牙結石其實是在移除高濃度的細菌大本營，是在進行全身性的發炎控制與免疫調節。

盧盈良表示，我們不能再把人體拆成一個個孤立的器官來醫治。心臟與牙周的長期整合照護，完美詮釋了牽一髮而動全身的醫學真理。每天早上認真量血壓、按時吃降血脂藥的你，是不是忘了檢查嘴裡有沒有正在默默發炎的牙周病呢？現在就拿起電話，幫自己預約一次洗牙吧！

