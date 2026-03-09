自由電子報
健康網》瘦瘦針影響視力？ 眼科醫提建議

2026/03/09 07:21

打瘦瘦針對健康的相關影響被熱烈討論，近來有研究認為這可能影響視力。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近來瘦瘦針（猛健樂或胰妥讚）竄紅，對健康的相關影響也被熱烈討論；其中最令人意外的，是：打瘦瘦針可能影響視力？永和大學眼科診所院長鐘珮禎在臉書粉專「鐘珮禎醫師 愛眼專頁」表示，有位年輕女性病人來看診，詢問「我最近視力變得很模糊，看近的特別不清楚，會是猛健樂造成的影響嗎？」很擔心是用了最近很夯的減重藥物「猛健樂」造成的副作用！

可能的眼科相關症狀？

根據臨床報告，使用瘦瘦針（猛健樂或胰妥讚）後，部分病人有以下症狀：

視力模糊（近距離或遠距離）：常發生於血糖變化較劇烈時，可能因水分進出眼球晶狀體改變屈光度。

暫時乾眼或眼睛疲勞感：體重下降與糖分或水分代謝變化可能影響淚液穩定度。

糖尿病視網膜病變短期惡化：若原本有視網膜病變，血糖快速下降可能使病情暫時加重。

視野缺損、突發視力喪失：可能與非動脈炎性前部缺血性視神經病變（俗稱視神經中風）有關

持續的眼痛、閃光或飛蚊現象：其中最讓大家擔心的應該就是視神經中風了！

在2025年發表的ㄧ篇回顧性案例研究中，研究了9 名使用 瘦瘦針（含猛健樂）後出現視神經或視覺通路併發症的患者，發現有7人出現「視神經中風」、1人為「視神經乳頭炎」、1人為「中央急性中網膜病變」。雖然研究無法確定藥物和視力問題的直接因果關係，但這些報告仍然值得關注。

在2025年的另一篇病例報告中則指出瘦瘦針在引起快速代謝變化與血壓波動時，可能間接增加「視神經缺血」風險，特別是有「擁擠視神經盤」或「糖尿病病史」的患者。

何時應到眼科看診？

施打前，尤其有糖尿病病史者，可以先到眼科檢查屈光度數、角膜及視網膜狀況、與視神經盤凹陷比例，排除高風險體質。施打後，若出現以下情形，請儘速安排眼科檢查：視力模糊持續超過一週、視野變黑、變暗或出現陰影、突然單眼視力下降。

眼科醫師可透過眼底攝影、視神經檢查及 OCT 掃描判斷是否為血糖波動、乾眼或視網膜問題引起。

如何預防與保護眼睛？

避免血糖劇烈波動：穩定控制、逐步減重比快速變化更安全。

補充水分、保持休息：避免眼睛乾澀與疲勞。

定期眼科追蹤：尤其是糖尿病患者，每 6–12 個月應做一次眼底檢查。

若用藥後出現視覺異常，應立即告知主治醫師，並暫停自行調整劑量。

