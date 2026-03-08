自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》癌友狂吃3物 醫籲別亂吃 人體非培養皿風險不小

2026/03/08 09:26

薑黃、蒜、薑或綠茶粉，都對癌症有效？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒打臉，強調抗癌藥品≠抗癌食品；圖為情境照。（圖取自freepik）

薑黃、蒜、薑或綠茶粉，都對癌症有效？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒打臉，強調抗癌藥品≠抗癌食品；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「薑黃、蒜、薑或綠茶粉，都對癌症有效，醫師為什麼禁止我的母親吃？」胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，「抗癌藥品」≠「抗癌食品」且人類的身體，不是試驗老鼠身體，更不是培養皿的細胞，癌症患者若大量吃香料，確實存在重要風險。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，只要在營養學與腫瘤生物學研究中，一些植物性化合物（phytochemicals）被發現可能影響癌症相關機制，坊間就會大量出現抗癌有效的說法！

黃軒重申，一些常被研究的香料或植物成分有抗癌機制，不等於有抗癌效果！以薑黃為例，系統性回顧發現，雖然某些研究報告薑黃素可能減輕口腔黏膜炎和體重減輕，但由於研究方法學限制和異質性結果，無法明確證實其治療癌症的有效性。

就算是在2025年乳癌研究顯示薑黃素作為輔助治療可能改善反應率，但該研究樣本數有限且需要更多驗證。目前臨床證據不足以支持薑黃素作為癌症治療藥物。黃軒指出，臨床人體證據仍有限。

像是大蒜與蔥屬植物，黃軒表示，流行病學研究曾觀察到，胃癌與腸癌風險可能較低，但關聯性研究，不能證明有因果關係；至於綠茶粉可能作用，有抗氧化、抑制腫瘤細胞生長、抑制腫瘤血管新生，然而臨床研究結果，仍然是不一致。

黃軒比較擔心的是，84-91%的癌症患者使用膳食補充品，其中35%的患者被建議停用某些補充品。有以下3個風險因素：

●藥物交互作用：
補充品可能通過細胞色素P450酶系統（特別是CYP3A4）影響化療藥物代謝。聖約翰草（St. John's Wort）是最常見的交互作用草藥，可誘導CYP3A4而降低多種抗癌藥物濃度。薑黃、大蒜等也可能產生藥物動力學交互作用。

●抗氧化劑爭議：
高劑量抗氧化劑（如維生素C、E）可能干擾放療和化療的氧化損傷機制，理論上可能降低治療效果。美國癌症學會和美國臨床腫瘤學會（ASCO）指引建議，化療或放療期間避免超過每日建議量100%的抗氧化維生素。

●其他風險：
某些補充品可能增加出血風險、周邊神經病變（如乙醯左旋肉鹼），或在免疫治療期間使用免疫刺激劑可能產生不良影響。

黃軒表示，香料可以是健康食品的一部分，但不是抗癌藥品。「食品」不能是治療，只有「藥品」才有合法治療。

