健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》嘴饞代表缺乏營養 營養師提6食慾訊號與建議

2026/03/08 12:16

營養師陳珮淳表示，當壓力或情緒低落時，很多人會想吃炸雞或炸物。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕明明才剛吃過正餐，怎麼又想吃零食了？營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」表示，若體內缺乏特定營養素，確實會特別想吃點不大健康的食物。同時她提出6種食慾訊號，建議你如何應對。

很想吃甜食（蛋糕、糖果、甜點）

當血糖下降或身體疲勞時，大腦會想找最快補充能量的食物，而糖類吸收最快，因此容易想吃甜。此外甜食也會刺激大腦分泌 多巴胺，讓人產生愉悅感。如果飲食中缺乏鉻（幫助穩定血糖）、色胺酸（血清素原料），就可能更容易想吃甜。

較好的選擇：香蕉、糙米、雞肉。

很想吃巧克力

很多人在壓力大或經前症候群時會特別想吃巧克力，原因之一是可可含有鎂。鎂參與體內 300多種酵素反應，包含：神經放鬆、壓力調節、能量代謝。鎂不足時，可能出現焦躁、睡不好或肌肉緊繃，也容易特別想吃可可。

較好的來源：黑巧克力、無添加堅果、深綠色蔬菜。

很想吃鹹食（洋芋片、重口味食物）

長時間壓力大或大量流汗時，身體可能出現電解質不平衡。電解質包含：鈉、鉀、鈣、鎂，負責調節神經訊號、肌肉收縮與體液平衡。這時身體可能會渴望鹹食，但許多零食 鈉高卻營養低。

較好的補充來源：牛奶、小魚乾、深色蔬菜。

很想吃油炸物

當壓力或情緒低落時，很多人會想吃炸雞或炸物。油脂能刺激大腦的獎勵系統，讓人感到短暫滿足。但有時身體其實需要的是 Omega-3脂肪酸。Omega-3有助於支持大腦功能、維持細胞健康、調節發炎反應。

較好的來源：鮭魚、鯖魚、酪梨、核桃。

很想吃麵包或澱粉

壓力大或心情低落時，人常會想吃麵包、麵或白飯。因為碳水化合物能幫助大腦產生 血清素，讓情緒比較放鬆。但如果經常渴望澱粉，也可能與 蛋白質攝取不足有關。

建議補充：雞蛋、瘦肉、全穀類。

很想喝酒

有些人在壓力大時會想喝酒放鬆，但酒精代謝會消耗大量 維生素B群。如果平常B群不足，身體的抗壓能力會下降，也更容易依賴酒精紓壓。

較好的補充方式：椰子水、黑豆、毛豆。

陳珮淳提醒，偶爾想吃某種食物很正常，但如果常常出現一直想吃甜、常想吃鹹或炸物，或是壓力大就想吃東西，可能代表身體營養不太平衡。均衡攝取蛋白質、好脂肪、維生素與礦物質，身體的食慾也會更穩定。

