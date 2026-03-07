自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》才20歲就不硬？網紅醫：挽救GG很簡單

2026/03/07 21:42

在歐美不少35歲以下男性面臨勃起功能困難，對此網紅醫張安妮提出建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

在歐美不少35歲以下男性面臨勃起功能困難，對此網紅醫張安妮提出建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過去多數人認為30歲前的年輕男性，勃起功能應當較佳；但近年不少研究與報導發現，35歲以下男性的性功能障礙比例增加，甚至多見於20多歲男性；國外有不少報導提到此事，顯見這成為困擾青年們的課題之一。對男性健康有獨到見解的華裔網紅醫師張安妮（Dr. Anne Truong）在14.6萬訂閱的頻道提出看法；該影片在3天內獲得近5百次點閱。

張安妮指出，35 歲以下的年輕男性如果發生勃起問題多半與生活方式有關：

過度觀看色情內容：看太多色情片，會影響大腦對現實刺激的反應。

抽菸：攝取過多尼古丁（包含電子煙）會影響血管健康。

缺乏運動與久坐： 現代年輕人花大量時間玩遊戲或追劇，缺乏體能活動。

心理因素： 如果排除上述狀況，則問題可能來自壓力或「表現焦慮」。

另方面，對於35-70歲的中壯年與長輩，較常見這個原因：

慢性疾病： 高血壓、高膽固醇、糖尿病及心臟問題會影響血流量。若要治療，除了藥物外，張安妮建議採地中海飲食、運動、凱格爾運動訓練盆底肌，以及輔助工具。

同時張安妮認為，治療勃起功能的藥物，例如犀利士（Cialis）若失效，通常是因為未解決根本問題（如肥胖、高血壓、低睪固酮）。

張安妮強調，沒有任何藥物比得上兩件事：

飲食控制：推薦地中海飲食，多吃天然有機食物，減少加工食品（袋裝、盒裝或罐頭食物）。

規律運動：增加活動量改善血液循環。

最後張安妮鼓勵男性不要因為性功能不佳感到孤單或羞愧，大多數情況下透過改變生活方式、改善飲食和增加運動，就能在幾週內看到明顯的改善。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中