健康網》才20歲就不硬？網紅醫：挽救GG很簡單

〔健康頻道／綜合報導〕過去多數人認為30歲前的年輕男性，勃起功能應當較佳；但近年不少研究與報導發現，35歲以下男性的性功能障礙比例增加，甚至多見於20多歲男性；國外有不少報導提到此事，顯見這成為困擾青年們的課題之一。對男性健康有獨到見解的華裔網紅醫師張安妮（Dr. Anne Truong）在14.6萬訂閱的頻道提出看法；該影片在3天內獲得近5百次點閱。

張安妮指出，35 歲以下的年輕男性如果發生勃起問題多半與生活方式有關：

過度觀看色情內容：看太多色情片，會影響大腦對現實刺激的反應。

抽菸：攝取過多尼古丁（包含電子煙）會影響血管健康。

缺乏運動與久坐： 現代年輕人花大量時間玩遊戲或追劇，缺乏體能活動。

心理因素： 如果排除上述狀況，則問題可能來自壓力或「表現焦慮」。

另方面，對於35-70歲的中壯年與長輩，較常見這個原因：

慢性疾病： 高血壓、高膽固醇、糖尿病及心臟問題會影響血流量。若要治療，除了藥物外，張安妮建議採地中海飲食、運動、凱格爾運動訓練盆底肌，以及輔助工具。

同時張安妮認為，治療勃起功能的藥物，例如犀利士（Cialis）若失效，通常是因為未解決根本問題（如肥胖、高血壓、低睪固酮）。

張安妮強調，沒有任何藥物比得上兩件事：

飲食控制：推薦地中海飲食，多吃天然有機食物，減少加工食品（袋裝、盒裝或罐頭食物）。

規律運動：增加活動量改善血液循環。

最後張安妮鼓勵男性不要因為性功能不佳感到孤單或羞愧，大多數情況下透過改變生活方式、改善飲食和增加運動，就能在幾週內看到明顯的改善。

