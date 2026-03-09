健康網》有「泡沫尿」別慌！醫：平時紀錄這2事

最近尿的沫變多了嗎？內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋提出建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕在上完小號後，你是否會看一下尿的顏色以及泡沫多不多？內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋表示，通常尿的泡沫會較多，只是尿尿速度快，或是短時間內喝水不足，不必憂心。然發現尿尿的時候感到疼痛，就要有警覺心。建議平時可用手機紀錄飲水量與排尿量

江佩璋於臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」表示，你有沒有過早上起床，照鏡子時順便看馬桶裡的尿尿，卻發現泡泡多得像浴缸裡的泡沫？當看到泡沫多到一片白的馬桶，當下是不是很擔心「腎臟會不會出問題？」

請繼續往下閱讀...

提醒，尿泡多不一定是壞事，多半和生活習慣有關。喝水不足時，尿液濃縮，泡泡自然會多；或是尿尿速度快，尿液撞擊水面，泡泡也會增加。這些都是正常的反應，不用過度恐慌。

泡泡多時，冷靜觀察比較重要。如果泡泡持續超過5分鐘，尿液變混濁，還有臉部或腳部腫脹、明顯疲倦、尿量減少，這可能是腎功能異常的提示，建議盡早就醫檢查。

若有尿痛或尿中帶血，更要馬上去急診。發現泡泡多，可以用手機記錄喝水量和排尿狀況，了解是否和生活習慣有關。掌握身體狀況，才能及早察覺異常。「尿泡多不一定是壞事，重點是觀察整體身體訊號，不要讓焦慮蓋過理智。」

