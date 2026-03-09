自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》有「泡沫尿」別慌！醫：平時紀錄這2事

2026/03/09 19:28

最近尿的沫變多了嗎？內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋提出建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

最近尿的沫變多了嗎？內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋提出建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕在上完小號後，你是否會看一下尿的顏色以及泡沫多不多？內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋表示，通常尿的泡沫會較多，只是尿尿速度快，或是短時間內喝水不足，不必憂心。然發現尿尿的時候感到疼痛，就要有警覺心。建議平時可用手機紀錄飲水量與排尿量

江佩璋於臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」表示，你有沒有過早上起床，照鏡子時順便看馬桶裡的尿尿，卻發現泡泡多得像浴缸裡的泡沫？當看到泡沫多到一片白的馬桶，當下是不是很擔心「腎臟會不會出問題？」

提醒，尿泡多不一定是壞事，多半和生活習慣有關。喝水不足時，尿液濃縮，泡泡自然會多；或是尿尿速度快，尿液撞擊水面，泡泡也會增加。這些都是正常的反應，不用過度恐慌。

泡泡多時，冷靜觀察比較重要。如果泡泡持續超過5分鐘，尿液變混濁，還有臉部或腳部腫脹、明顯疲倦、尿量減少，這可能是腎功能異常的提示，建議盡早就醫檢查。

若有尿痛或尿中帶血，更要馬上去急診。發現泡泡多，可以用手機記錄喝水量和排尿狀況，了解是否和生活習慣有關。掌握身體狀況，才能及早察覺異常。「尿泡多不一定是壞事，重點是觀察整體身體訊號，不要讓焦慮蓋過理智。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中