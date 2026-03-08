自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不靠藥也能降壞膽固醇？ 網紅醫自曝日常飲食策略

2026/03/08 08:31

健康網》不靠藥也能降壞膽固醇？ 網紅醫自曝日常飲食策略

巴西網紅心臟科醫師羅伯托．矢野博士表示，可每天吃3大匙燕麥，可望降低體內的LDL（壞膽固醇）；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕動脈中的膽固醇低密度脂蛋白（LDL-C，壞膽固醇）過高時，會滲入並堆積在血管壁，引發血管發炎，形成斑塊造成動脈粥狀硬化。巴西網紅心臟科醫師羅伯托．矢野博士（Dr. Roberto Yano），若血檢發現壞膽固醇偏高，要了解到膽汁循環是關鍵。

羅伯托．矢野在YouTube頻道上擁有384萬粉絲，這次他指出，要快速降低膽固醇，不只需要意志力，還需要策略，因為肝臟就像是一個工廠，它最重要的功能之一是製造膽汁酸，這就像天然的去油清潔劑，對於消化與吸收你攝取的脂肪至關重要。而肝臟製造這種「去油清潔劑」的主要原料就是「膽固醇」。

羅伯托．矢野指出，多數人在談膽固醇時，只想到吃少油少肉，但事實上80%的膽固醇是由肝臟自己合成的，而非全部來自吃下肚的食物。簡單減脂不等於降LDL（壞膽固醇）。因此，理解膽固醇代謝與循環才是真正的關鍵。

這些膽汁從肝臟排出到腸道，完成消化後，身體會試圖重新吸收這些膽固醇再利用，但問題是，舊的膽固醇在這個循環正常運作時還會繼續留在血液裡。羅伯托．矢野認為，要降低LDL（壞膽固醇）的關鍵就是打破這個再循環。

羅伯托．矢野首推燕麥。他認為，燕麥裡的纖維會在腸道裡形成類似膠狀物質。這個膠狀物會抓住膽汁，使它無法重新被吸收回血液，最終隨糞便排出體外。當膽汁被排出後，肝臟會試圖製造新的膽汁，因此它會去血液中找剩餘的膽固醇來補充，並透過增加LDL（壞膽固醇）受體去吸收更多LDL（壞膽固醇），降低血液中LDL（壞膽固醇）濃度。

因此，羅伯托．矢野每天吃3大匙的燕麥麩是第一步。其次是減少飲食脂肪但增加精製碳水化合物（糖、白麵粉），這些食物會刺激胰島素並促使肝臟產生更多VLDL（三酸甘油脂載體），這轉變為「更小更具侵害性的脂蛋白顆粒」，提高動脈斑塊風險。

在油品中有植物固醇（phytosterols），腸道不易分辨，因此會優先被吸收，進而阻止膽固醇吸收並排出體外，可在數週內降低 LDL（壞膽固醇）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中