健康網》不靠藥也能降壞膽固醇？ 網紅醫自曝日常飲食策略

巴西網紅心臟科醫師羅伯托．矢野博士表示，可每天吃3大匙燕麥，可望降低體內的LDL（壞膽固醇）；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕動脈中的膽固醇低密度脂蛋白（LDL-C，壞膽固醇）過高時，會滲入並堆積在血管壁，引發血管發炎，形成斑塊造成動脈粥狀硬化。巴西網紅心臟科醫師羅伯托．矢野博士（Dr. Roberto Yano），若血檢發現壞膽固醇偏高，要了解到膽汁循環是關鍵。

羅伯托．矢野在YouTube頻道上擁有384萬粉絲，這次他指出，要快速降低膽固醇，不只需要意志力，還需要策略，因為肝臟就像是一個工廠，它最重要的功能之一是製造膽汁酸，這就像天然的去油清潔劑，對於消化與吸收你攝取的脂肪至關重要。而肝臟製造這種「去油清潔劑」的主要原料就是「膽固醇」。

羅伯托．矢野指出，多數人在談膽固醇時，只想到吃少油少肉，但事實上80%的膽固醇是由肝臟自己合成的，而非全部來自吃下肚的食物。簡單減脂不等於降LDL（壞膽固醇）。因此，理解膽固醇代謝與循環才是真正的關鍵。

這些膽汁從肝臟排出到腸道，完成消化後，身體會試圖重新吸收這些膽固醇再利用，但問題是，舊的膽固醇在這個循環正常運作時還會繼續留在血液裡。羅伯托．矢野認為，要降低LDL（壞膽固醇）的關鍵就是打破這個再循環。

羅伯托．矢野首推燕麥。他認為，燕麥裡的纖維會在腸道裡形成類似膠狀物質。這個膠狀物會抓住膽汁，使它無法重新被吸收回血液，最終隨糞便排出體外。當膽汁被排出後，肝臟會試圖製造新的膽汁，因此它會去血液中找剩餘的膽固醇來補充，並透過增加LDL（壞膽固醇）受體去吸收更多LDL（壞膽固醇），降低血液中LDL（壞膽固醇）濃度。

因此，羅伯托．矢野每天吃3大匙的燕麥麩是第一步。其次是減少飲食脂肪但增加精製碳水化合物（糖、白麵粉），這些食物會刺激胰島素並促使肝臟產生更多VLDL（三酸甘油脂載體），這轉變為「更小更具侵害性的脂蛋白顆粒」，提高動脈斑塊風險。

在油品中有植物固醇（phytosterols），腸道不易分辨，因此會優先被吸收，進而阻止膽固醇吸收並排出體外，可在數週內降低 LDL（壞膽固醇）。

